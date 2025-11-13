El CSD hizo un «seguimiento de la situación» de Moreno

En su máxima de velar por el correcto cumplimiento de las normas en el deporte español, el Consejo Superior de Deportes hizo un «seguimiento» al ... presidente del Real Murcia Felipe Moreno, avanzó ayer la televisión autonómica La7. Fuentes del CSD consultadas por LA VERDAD confirmaron que han hecho ese «seguimiento», que no están «ajenos» a las informaciones que salen publicadas sobre el cordobés y que «hace tiempo» hubo una «reuniones» para esclarecer que las actividades se ejercen conforme a la normativa.

Desde el CSD no aclararon si ese «seguimiento de la situación» está o no relacionado con la supuesta vinculación del presidente grana y el FC Cartagena a través de Fernando Carreño, propietario mayoritario de Duino Inversiones y apoderado de Hause La fuente. Recientemente, al organismo público llegó una notificación de la Federación de Peñas del Efesé para esclarecer si guarda algún tipo de relación a efectos legales con la SAD albinegra, aún sin respuesta.

Desde el organismo público presidido por José Manuel Rodríguez Uribes se limitaron a decir que en el CSD «no son ajenos a las informaciones que se vienen publicando», como con cualquier otra relacionada con el deporte, y que tuvieron «reuniones» con gente del Real Murcia para comprobar que todo se ejerce «conforme a la normativa» y que existió intercambio de información.

El organismo público no aclara a qué se debió ese «seguimiento» y recuerda que su máxima es velar por cumplir la ley

En este sentido, desde el CSD recordaron que suelen hacer estos «seguimientos» para aclarar y justificar con documentos que la actividad que se realiza se rige conforme a la ley. Desde el organismo público recordaron a preguntas de este diario que la máxima es velar por el cumplimiento de las normas y que todo lo relativo a la propiedad de los clubes en España está debidamente registrado y accesible a través de una solicitud por internet.

Moreno ha reconocido públicamente ser parte de decisiones importantes en el Cartagena. En declaraciones a Onda Regional, la semana pasada, recordó que siempre ha estado ahí desde 2015 para echar un cable al Efesé porque allí tiene «amigos»; que está «ayudando» en el proceso de compraventa y que como presidente del Leganés pagó los fichajes de Carrasquilla e Isak Jansson.

«Nunca he firmado nada, nunca. No he sido, ni soy ni seré accionista» del Cartagena, reitera el presidente del Murcia

Anteriormente, en 'Relevo', dijo haber ayudado «económicamente» al Cartagena. En cualquier caso, Moreno siempre se ha desmarcado de tener peso en la SAD albinegra a nivel legal. «Estoy para ayudar en lo que haga falta, pero dentro de otro concepto de amistad. Tengo amigos a los que ayudo, y todo lo que puedo hacer lo voy a hacer [...] Nunca he firmado nada, nunca; ni he sido, ni soy, ni seré accionista» del Efesé, dijo en un enfrentamiento dialéctico con el abogado archenero Julián Luna.