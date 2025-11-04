Cortadone Inversiones SL, la empresa con la que pretende comprar el FC Cartagena El exfutbolista entraría al Efesé en solitario a través de esta firma con domicilio social en Majadahonda, al margen de Arrisanz y de su padre Pedro Arribas

La empresa que quiere comprar el FC Cartagena es Cortadone Inversiones SL, una firma constituida a finales de 2024 cuyo administrador único es Alejandro Arribas. A través de esta sociedad limitada pretende acceder al poder de la SAD albinegra el exfutbolista madrileño de 36 años. De ser así lo haría en solitario, sin el respaldo de su padre Pedro Arribas ni de su red de sociedades distribuidas por toda España.

«Esta aventura es solo mía. He puesto mi patrimonio personal y apuesto por este proyecto», aseguró el pasado jueves Arribas al ser preguntado sobre sus acompañantes en este nuevo periplo. Hay que recordar que inicialmente la persona que iba a quedarse con la propiedad del Efesé era su padre Pedro, a través de la empresa Inversiones Arrisanz SL. Solo unos días después, el 17 de julio, el club anunció que finalmente quien desembarcaba era Alejandro «a través de una de sus empresas», sin especificar cuál de ellas.

Después del Arenteiro

En ese paréntesis entre Arrisanz y Cortadone Inversiones, Alejandro Arribas terminó su fugaz relación con el Arenteiro gallego (puso dinero y ayudó, como reconoció el presidente Argimiro Marnotes) y cerró los flecos para desembarcar días después en el Cartagena. A inicios de agosto, de hecho, el exfutbolista pasó a ser el administrador y socio único de Cortadone Inversiones SL. Esta firma con sede social en Majadahonda se dedica a la compraventa de fincas y a la promoción y construcción de obras y edificios.

La firma con la que Arribas pretende acceder al control del Efesé tiene un capital social de tres millones de euros y fue constituida el 31 de octubre de 2024, pasando inicialmente por manos de dos empresarios, el último de ellos (Juan Miguel de la Torre) vinculado a numerosas empresas de formación de Pedro Arribas. De la Torre figuró como administrador único de Cortadone Inversiones SL un breve periodo de tiempo, de junio a agosto, momento en que entró Alejandro a controlar la sociedad.

Es a través de esta firma con la que el exfutbolista pretende acceder al control del Cartagena, de momento con el pago de una cifra de 1,8 millones de euros que se elevaría a un total de seis en varios plazos. 1,3 de ellos estaría dispuesto a adelantar de inmediato Arribas para poner fin a la cohabitación con Belmonte y Breis. Se pactó, se acordó y de hecho las dos personas que han sido las caras públicas de la entidad albinegra desde 2015 protagonizaron una emotiva despedida en el entrenamiento previo al partido contra el Villarreal B.

Esas acciones se las compraría a Duino Inversiones, la sociedad controlada al 15% por Paco Belmonte y al 85% por Fernando Carreño, un estrecho colaborador del presidente del Real Murcia Felipe Moreno. Este último confesó públicamente que estaba ayudando en la operación de compraventa del Efesé. Y es, sin duda, quien tiene la última palabra.

