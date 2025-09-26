La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un encuentro entre el Cartagena y el Algeciras. J.M.Rodríguez/ AGM
Fútbol

El Cartagena recibirá en el Cartagonova al Algeciras el viernes 17 de octubre a las 21.15 horas

Jesús Fernández

Cartagena

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:14

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer los horarios de la jornada 8 de la Primera Federación. En esta ocasión, ... el Cartagena recibirá al Algeciras el viernes 17 de octubre a las 21.15 horas. Un partido que ha caído encasillado en un día de la semana que no suele gustar a las aficiones. Sobre todo, a las visitantes. Los rojiblancos afrontarán esta jornada después de recibir la visita del Europa el sábado anterior, mientras que los de Javi Rey juegan el domingo 12 en Sevilla ante el filial de Nervión y tendrán solo cuatro días completos entre partido y partido.

