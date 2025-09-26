El Cartagena recibirá en el Cartagonova al Algeciras el viernes 17 de octubre a las 21.15 horas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer los horarios de la jornada 8 de la Primera Federación. En esta ocasión, ... el Cartagena recibirá al Algeciras el viernes 17 de octubre a las 21.15 horas. Un partido que ha caído encasillado en un día de la semana que no suele gustar a las aficiones. Sobre todo, a las visitantes. Los rojiblancos afrontarán esta jornada después de recibir la visita del Europa el sábado anterior, mientras que los de Javi Rey juegan el domingo 12 en Sevilla ante el filial de Nervión y tendrán solo cuatro días completos entre partido y partido.

Los inquilinos del Nuevo Mirador han dejado luces y sombras en este inicio de campaña y, antes de su visita a Cartagena tendrán que medirse contra el Real Murcia, el Betis Deportivo y el ya citado Europa.

Perdieron por la mínima en la jornada 1 contra el Nàstic, para luego empatar a 0 contra el Marbella. La sonrisa apareció ante el Hércules con un triunfo a domicilio. Su último resultado fue una derrota ante el Sabadell.

Caras conocidas

El partido entre el Cartagena y el Algeciras dejará el reencuentro entre varios exfutbolistas de uno y otro equipo. Lucho García es el guardián de la meta albinegra esta temporada y está dejando grandes actuaciones, al igual que lo hizo en el Nuevo Mirador, donde se consolidó como su arquero titular durante dos cursos completos.

El otro que ahora viste con los colores del Efesé y antes estuvo en el Algeciras es Larrea. El madrileño volvió a sonreír jugando al fútbol después de su mal paso por el Real Murcia. Ahora, sigue con la dinámica positiva a las órdenes de Javi Rey.

Uno que regresará al Cartagonova será Jony Álamo, donde jugó 21 partidos. El murciano es titular con Javi Vázquez. Como añadido, Manín y José Carlos se reencontrarán con Javi Rey, el que fuera su entrenador en el Arenteiro.