El Cartagena lleva once años sin remontar dos veces seguidas en casa

Hace un par de meses costaba trabajo imaginar que el Cartagena iba a ser ese equipo que, aunque fuese por debajo en el marcador, iba ... a ser capaz de dar el doble de guerra que empezando desde cero en el marcador. La afición albinegra había olvidado lo que era un conjunto con alma y con personalidad para reconducir las situaciones. De hecho, en la temporada pasada, el Efesé fue víctima de muchas remontadas, acabando el partido perdiendo hasta en siete ocasiones. En las primeras dos jornadas de la pasada campaña, de hecho, se dieron dos de esas remontadas, pero entonces en contra del Efesé. Tanto el Burgos como el Zaragoza acabaron venciendo a los de Abelardo, pese a que el Cartagena se había adelantado en el marcador en el primer tiempo.

Aquel era un equipo débil, con capacidad de anticipar situaciones de desventaja sin que se hubieran dado. Todo lo contrario a lo que está demostrando ser el Cartagena de un Javi Rey que ya destacó el sábado pasado que la clave del duelo ante el Hércules iba a estar en el banquillo. «Vamos a tener muy buen banquillo, que puede ser muy determinante en el partido porque lo normal es que entre dos equipos importantes de la categoría, el partido sea tremendamente igualado y la gente del banquillo tiene que ser muy importante» afirmó. Y así fue: Ortuño y De Blasis entrando desde el banquillo cerraron la remontada, la segunda consecutiva en el Cartagonova.

Nos tenemos que remontar a la temporada 2013/2014, en la antigua Segunda B y con Luis Tevenet en el banquillo del Cartagena, para encontrar dos remontadas en casa consecutivas que acabaron con victoria del Efesé. Primero fue ante El Palo, en la primera jornada de Liga, con goles de Fernando y Antoñito para remontar el tanto de Durán. Después fue ante el Guadalajara, en la primera ronda de Copa del Rey, donde los goles de Menudo y Megías dejaron en nada el tanto inicial de Philippe Toledo, que entonces cumplió con la ley del ex.

Esa misma temporada, hubo otro encadenamiento de dos victorias consecutivas en casa con remontada. En la jornada 27, lo hicieron los de Tevenet ante el Córdoba B con un doblete de Menudo, un tanto de De Lerma y otro de Carlos David. Del 0-1 al 4-1. Luego se produjo, en la jornada 29, ante el Atlético Sanluqueño con los goles de Zurdo y de Carlos David, que repitió como goleador. Eso fue el 9 de marzo de 2014 y desde entonces no había ha logrado el Efesé remontar dos partidos consecutivos con victoria en casa.

En el otro grupo, el Racing de Ferrol también ha usado la misma fórmula de ganar en casa remontando ante el Talavera y la Ponferradina. Pero, en el grupo 2, el Cartagena ha sido el único equipo capaz de remontar en dos partidos consecutivos para llevarse los tres puntos hasta ahora. Un poderío en el juego extraordinario y una capacidad de generar situaciones de área son las características de un Cartagena arrollador y enchufado en casa. El Cartagonova se ha convertido en un fortín y las remontadas son, de momento, una costumbre.