Astrain, Carlos David y Fede abrazan a Megías, con Prosi en primer plano, en la remontada copera ante el Guadalajara, el 4 de septiembre de 2013 en el Cartagonova. J. M. Rodríguez / AGM

El Cartagena lleva once años sin remontar dos veces seguidas en casa

La última vez que el Efesé levantó dos 0-1 ante su público de manera consecutiva fue en 2014, con Tevenet en el banquillo albinegro

Pruden López

Cartagena

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:02

Hace un par de meses costaba trabajo imaginar que el Cartagena iba a ser ese equipo que, aunque fuese por debajo en el marcador, iba ... a ser capaz de dar el doble de guerra que empezando desde cero en el marcador. La afición albinegra había olvidado lo que era un conjunto con alma y con personalidad para reconducir las situaciones. De hecho, en la temporada pasada, el Efesé fue víctima de muchas remontadas, acabando el partido perdiendo hasta en siete ocasiones. En las primeras dos jornadas de la pasada campaña, de hecho, se dieron dos de esas remontadas, pero entonces en contra del Efesé. Tanto el Burgos como el Zaragoza acabaron venciendo a los de Abelardo, pese a que el Cartagena se había adelantado en el marcador en el primer tiempo.

