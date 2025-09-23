La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

De Blasis agradece a Ortuño su asistencia en el gol al Hércules del pasado domingo. Antonio Gil/ AGM
FC Cartagena

Juanito, Ignacio y Marco Carrascal, la triple dedicatoria de De Blasis

El argentino se acuerda de su compañero recién operado, del aficionado que acaba de morir y del chico de 15 años hospitalizado en Roma

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:00

Pablo de Blasis (La Plata, 37 años) fue el gran protagonista de la victoria del pasado domingo ante el Hércules (2-1), con su primer ... gol en esta segunda etapa como jugador albinegro. Es el noveno que hace en los 103 partidos que ya acumula como albinegro. Hay que sumar además las 22 asistencias que dio en sus dos temporadas y media en Segunda, siempre con Luis Carrión en el banquillo.

