Juanito, Ignacio y Marco Carrascal, la triple dedicatoria de De Blasis

Pablo de Blasis (La Plata, 37 años) fue el gran protagonista de la victoria del pasado domingo ante el Hércules (2-1), con su primer ... gol en esta segunda etapa como jugador albinegro. Es el noveno que hace en los 103 partidos que ya acumula como albinegro. Hay que sumar además las 22 asistencias que dio en sus dos temporadas y media en Segunda, siempre con Luis Carrión en el banquillo.

El 2-1 al Hércules fue un tanto de bellísima factura, en el que contó con la ayuda de Ortuño, su mejor amigo y principal apoyo en el vestuario desde que regresó hace poco más de un mes. Lo primero que hizo el Chiquito fue ir a celebrarlo con él y hacer un gesto a la grada señalando al ariete yeclano, quien lo está pasando muy mal desde hace meses y necesita refuerzos positivos.

Después, en la zona mixta, el veterano centrocampista argentino siguió compartiendo su gol con mucha gente que lo necesita. Ese tanto que dio los tres puntos a los albinegros tuvo una triple dedicatoria. Y las tres fueron muy especiales.

«A esta edad es complicado agarrar ritmo, pero lo que me importa es que el equipo logre el objetivo», dice

El Chiquito se acordó de su compañero Marco Carrascal, que acaba de pasar por el quirófano tras romperse el peroné en un entrenamiento; del recientemente fallecido Juanito, el seguidor albinegro más popular que fue recordado el domingo en el minuto de silencio y con los aplausos en el minuto 12; y de Ignacio Gonzálvez, un cartagenero de 15 años que está ingresado en un hospital de Roma tras serle diagnosticada una enfermedad grave cuando viajó la primera semana de agosto a la capital italiana para participar en el Jubileo de los Jóvenes.

«No me quiero olvidar de Juanito ni de Marco Carrascal, que el otro día no terminó el partido y no pudimos dedicarle una victoria. También pienso en un chico que está internado en Roma, que es de Cartagena y viajó con un colegio y sigue allí ingresado en un hospital. Esta victoria es para ellos tres, porque a veces nos dejamos llevar por las alegrías y hay personas que no la están pasando bien», dijo De Blasis.

Sobre su actual rol en el equipo de Javi Rey, admitió que «a esta edad es complicado agarrar ritmo y venir de un fútbol tan diferente como el argentino siempre cuesta. Después de estar un mes entrenando solo, lleva tiempo acoplarse. Ojalá vaya acumulando minutos para sentirme cada vez mejor, pero lo que de verdad me importa es que el equipo logre el objetivo.

«Cada uno debe cumplir su función y tenemos una plantilla muy completa. Así es que como vamos a cumplir nuestro objetivo. La categoría es muy larga y hay que tomar cada partido como si fuera el último», dijo.