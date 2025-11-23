La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jugadores y cuerpo técnico del Efesé se funden en un abrazo en el último entrenamiento. @FCCARTAGENA_EFS

El Cartagena, a por una dura batalla en una casa en llamas

Los de Javi Rey reciben a un Eldense lanzado y quieren darle una alegría a su gente para calmar un poco los ánimos en una grada en pie de guerra

Jesús Fernández

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:57

Los chicos de Javi Rey regresan a su feudo, ese que no pisan desde la fatídica derrota ante el Villarreal B el pasado 1 de ... noviembre. En ese momento, perdieron su condición de invicto como local. Una tarde para olvidar que ya empezó a torcerse en los prelegómenos con el escrito de Arribas y acabó con un 0-2 en contra. Fue el peor partido como local de los albinegros, que hoy a las 18.15 horas intentarán remediar ante un lanzado Eldense, que aterriza en el Cartagonova con una racha de cinco choques imbatidos. Rey ya los tildó en rueda de prensa como el combinado más en forma de la categoría.

