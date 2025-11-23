El Cartagena, a por una dura batalla en una casa en llamas
Los de Javi Rey reciben a un Eldense lanzado y quieren darle una alegría a su gente para calmar un poco los ánimos en una grada en pie de guerra
Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:57
Los chicos de Javi Rey regresan a su feudo, ese que no pisan desde la fatídica derrota ante el Villarreal B el pasado 1 de ... noviembre. En ese momento, perdieron su condición de invicto como local. Una tarde para olvidar que ya empezó a torcerse en los prelegómenos con el escrito de Arribas y acabó con un 0-2 en contra. Fue el peor partido como local de los albinegros, que hoy a las 18.15 horas intentarán remediar ante un lanzado Eldense, que aterriza en el Cartagonova con una racha de cinco choques imbatidos. Rey ya los tildó en rueda de prensa como el combinado más en forma de la categoría.
La convocatoria tendrá dos nuevas bajas. Ambas por sanción. Iván Martínez, que fue expulsado contra el Europa por protestar, verá el partido desde la grada. El soriano estaba atravesando un tramo como suplente y, en principio, con o sin roja, iba a jugar Lucho.
Una baja sensible
En la tribuna le acompañará Kevin Sánchez. El habilidoso extremo se pasó de rosca en Barcelona, no midió bien y realizó una peligrosa entrada castigada con la expulsión. Es una de las cartas más utilizadas por el entrenador del Efesé, que tendrá que buscar alternativas dentro de su amplia plantilla.
El burgalés le da mucho a su equipo con su desborde y rapidez, puede actuar en banda, pero se puede meter por dentro y actuar de doble punta. Eso no va a ser posible hoy. Calderón es el único extremo que no ha actuado en la izquierda, así que se presupone que Ander Martín, Diego Gómez y Nacho Sánchez se reparten las papeletas para la banda zurda del ataque. Mención especial a Luismi Redondo, que también ha jugado ahí con Rey, y podría ser otra de las soluciones. La pareja de centrales, Larrea y Chiki, son los únicos que tienen su sitio asegurado en el once porque Ray ya ha dejado claro que todos tienen las mismas oportunidades de ser titulares.
La defensa tendrá que estar atenta a Dioni, que llega de enchufar 4 goles en los últimos tres partidos de su equipo
Cuando Marc Jurado y Nacho Martínez parecían inamovibles ya, en Teruel le dio un giro a los costados y optó por Perejón y Nil. Sorprendiendo a todos. La lógica en el flanco diestro, ante el potencial ofensivo del Eldense, podría ser colocar al sevillano, ya que sus condiciones defensivas son mejores que las del catalán, que se prodiga más en ataque.
Pablo Larrea es el único que, cuando ha estado a disposición, ha sido titular. Así que el madrileño busca pareja en el doble pivote y las buenas actuaciones de Edgar Alcañiz podrían darle una nueva oportunidad en el once.
Fidalgo, que ha ido perdiendo minutos en las últimas jornadas, y el Chiquito serían las alternativas. Además, con una versión 'light' de Luismi, que no está siendo todo lo determinante que se esperaba, también abre el abanico de especulaciones en la mediapunta, donde podría entrar De Blasis y jugar con el mismo tridente que en el Jesús Navas.
El Eldense quiere seguir con la buena racha y rascar el primer triunfo a domicilio. Álex Serradell, Marcos Bustillo y Jaime Vallejo son las bajas con las que cuenta Claudio Barragán para el choque. La más grave, la del tobillo del lateral izquierdo, que tendrá que parchear con Jesús Clemente en el Cartagonova, ya que el otro carrilero zurdo sale de lesión. El mayor peligro de los alicantinos está en Dioni, máximo artillero y que viene de meter cuatro goles, y, por supuesto, en la zurda de muchos quilates de Fidel.
Los aficionados vuelven a protestar hoy para que Duino se largue
Los que más cansados están de esta situación son los aficionados del Efesé. Ellos sienten que se están riendo del club de sus amores y que ya basta de tantas mentiras. Por ello, volverán a echarse a la calle antes del partido contra el Eldense para gritar, protestar y quejarse de la gestión actual de su club, que lo está llevando a la deriva. La temporada pasada lo hicieron varias ocasiones y, este curso ante el Villarreal, después del comunicado de Arribas, volvieron a juntarse en los aledaños del Cartagonova.
Ese fue el principio de una acción que volverá a repetirse esta tarde. A las 16.30 horas está convocada la masa social en la Plaza de España del municipio para comenzar una marcha hasta el estadio. La encabezará una pancarta en la que podrá leer: «Nosotros somos el Efesé».
Esta es una de las acciones que está llevando a cabo la Federación de Peñas, que representa a unos 3.000 aficionados. Además, le mandaron un escrito a la alcaldesa, Noelia Arroyo, para «transmitir la preocupación de la afición cartagenera por la situación del club y solicitar que interceda directamente en las posibles vías de solución». Además, de darle la oportunidad de que seleccionasen al azar a 30 abonados para que ocupasen los asientos del palco del estadio para que, una semana más, no se viese vacío.
También, el próximo 27 de noviembre acudirán al Pleno del Ayuntamiento en busca de apoyo político y, si la situación empresarial no cambia, fijan un ultimátum para el 1 de diciembre donde adoptarán «todas las medidas necesarias para defender al FC Cartagena».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión