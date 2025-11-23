El Cartagena, a por una dura batalla en una casa en llamas

Los chicos de Javi Rey regresan a su feudo, ese que no pisan desde la fatídica derrota ante el Villarreal B el pasado 1 de ... noviembre. En ese momento, perdieron su condición de invicto como local. Una tarde para olvidar que ya empezó a torcerse en los prelegómenos con el escrito de Arribas y acabó con un 0-2 en contra. Fue el peor partido como local de los albinegros, que hoy a las 18.15 horas intentarán remediar ante un lanzado Eldense, que aterriza en el Cartagonova con una racha de cinco choques imbatidos. Rey ya los tildó en rueda de prensa como el combinado más en forma de la categoría.

La convocatoria tendrá dos nuevas bajas. Ambas por sanción. Iván Martínez, que fue expulsado contra el Europa por protestar, verá el partido desde la grada. El soriano estaba atravesando un tramo como suplente y, en principio, con o sin roja, iba a jugar Lucho.

Una baja sensible

En la tribuna le acompañará Kevin Sánchez. El habilidoso extremo se pasó de rosca en Barcelona, no midió bien y realizó una peligrosa entrada castigada con la expulsión. Es una de las cartas más utilizadas por el entrenador del Efesé, que tendrá que buscar alternativas dentro de su amplia plantilla.

El burgalés le da mucho a su equipo con su desborde y rapidez, puede actuar en banda, pero se puede meter por dentro y actuar de doble punta. Eso no va a ser posible hoy. Calderón es el único extremo que no ha actuado en la izquierda, así que se presupone que Ander Martín, Diego Gómez y Nacho Sánchez se reparten las papeletas para la banda zurda del ataque. Mención especial a Luismi Redondo, que también ha jugado ahí con Rey, y podría ser otra de las soluciones. La pareja de centrales, Larrea y Chiki, son los únicos que tienen su sitio asegurado en el once porque Ray ya ha dejado claro que todos tienen las mismas oportunidades de ser titulares.

La defensa tendrá que estar atenta a Dioni, que llega de enchufar 4 goles en los últimos tres partidos de su equipo

Cuando Marc Jurado y Nacho Martínez parecían inamovibles ya, en Teruel le dio un giro a los costados y optó por Perejón y Nil. Sorprendiendo a todos. La lógica en el flanco diestro, ante el potencial ofensivo del Eldense, podría ser colocar al sevillano, ya que sus condiciones defensivas son mejores que las del catalán, que se prodiga más en ataque.

Pablo Larrea es el único que, cuando ha estado a disposición, ha sido titular. Así que el madrileño busca pareja en el doble pivote y las buenas actuaciones de Edgar Alcañiz podrían darle una nueva oportunidad en el once.

Fidalgo, que ha ido perdiendo minutos en las últimas jornadas, y el Chiquito serían las alternativas. Además, con una versión 'light' de Luismi, que no está siendo todo lo determinante que se esperaba, también abre el abanico de especulaciones en la mediapunta, donde podría entrar De Blasis y jugar con el mismo tridente que en el Jesús Navas.

El Eldense quiere seguir con la buena racha y rascar el primer triunfo a domicilio. Álex Serradell, Marcos Bustillo y Jaime Vallejo son las bajas con las que cuenta Claudio Barragán para el choque. La más grave, la del tobillo del lateral izquierdo, que tendrá que parchear con Jesús Clemente en el Cartagonova, ya que el otro carrilero zurdo sale de lesión. El mayor peligro de los alicantinos está en Dioni, máximo artillero y que viene de meter cuatro goles, y, por supuesto, en la zurda de muchos quilates de Fidel.