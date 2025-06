Cabisuar desmantela parte de la ciudad deportiva del Efesé

Isidoro García, dueño de Cabisuar, ordenó a sus operarios que acudieran este miércoles a La Manga Club a retirar seis módulos que el FC Cartagena ... usa en su ciudad deportiva desde 2022 como sala de prensa, zona de reuniones y análisis de partidos. Fuentes de la empresa explicaron que esta decisión estaba pactada con el club y no se debe a un impago, aunque existe una deuda con fecha de pago de noventa días que aún se encuentra dentro de los plazos legales a abonar. El dueño de Cabisuar esperó a que terminara la temporada para retirarlas, con el fin de no interferir en el trabajo diario del primer equipo albinegro.

Fuentes del club albinegro señalaron a LA VERDAD que estaba previsto que Cabisuar se llevara sus módulos al terminar la campaña, ya que el acuerdo finalizaba a final de temporada y no iba a ser renovado. Estas mismas fuentes no precisaron si hay retrasos o no en el pago del alquiler de módulos a Cabisuar. Otras fuentes sostuvieron que lo normal es que ahora se llegue a un acuerdo con el mismo u otro proveedor para instalar nuevas casetas antes del inicio de la pretemporada.

Sea como fuere, la imagen de la Ciudad Deportiva del FC Cartagena siendo desmantelada parcialmente, solo tres años después de su inauguración por todo lo alto, resume a la perfección el momento de crisis social, deportiva, económica e institucional que vive en la actualidad el club presidido por Paco Belmonte. Lo normal es que la ciudad deportiva del Efesé se mantenga en el resort de Los Belones el próximo curso, aunque ahora mismo todo está en el aire.

Los seis módulos retirados no forman parte del edificio de vestuarios construido por la empresa Talasur Group, sino que son otros multiusos que en el día a día se empleaban para dar charlas, analizar vídeos y ofrecer ruedas de prensa prepartido. La retirada de los mismos, explicaron fuentes de Cabisuar, atiende a un acuerdo con el club: hay que recortar gastos por el descenso a Primera RFEF, esos módulos no van a utilizarse al menos hasta agosto y la empresa, además, los necesitará para su instalación en otro lugar donde sacarles rentabilidad.