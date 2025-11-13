Arribas acerca posturas y confía en cerrar la compra del Cartagena en las próximas horas

El acuerdo a tres bandas entre Felipe Moreno, Paco Belmonte y Alejandro Arribas para cerrar la venta del Cartagena parece enfilar definitivamente sus últimos ... momentos. Al menos así lo creen fuentes próximas a la parte compradora consultadas por LA VERDAD, que ven avances significativos en los últimos días y confían en que todo pueda cerrarse en las próximas horas.

Desde hace unos días, de acuerdo al relato facilitado a este diario, todos los implicados en la operación han retomado las conversaciones con el fin de que este proceso de compraventa iniciado el 9 de julio termine de una vez por todas. Todos se marcan como fecha límite que este asunto esté zanjado antes del partido Cartagena-Eldenese del domingo 23. Belmonte, Moreno, Carreño y Arribas quieren evitar que ese día se repita la imagen de semanas anteriores: la de un palco completamente vacío y la de manifestantes en la puerta del Cartagonova; la última vez culparon con pancartas e insultos al presidente del Real Murcia. De paso, unos y otros entienden que esto no puede prologarse más por el bien de la entidad, sin un equipo de gobierno físico y diario desde que Belmonte, Breis y Sívori se despidieron de jugadores y cuerpo técnico.

Por todo ello, las negociaciones se han retomado y avanzan conforme a los intereses de la parte compradora. Desde el entorno cercano a Arribas sostienen que se están «limando detalles» de la redacción del contrato y que ya existen «acuerdos verbales» en algunos términos del mismo. Todo ello invita al exfutbolista a pensar que todo avanza a buen ritmo y todo podría quedar cerrado en las próximas horas, incluso antes del fin de semana y de que el equipo de Javier Rey compita el domingo a las nueve de la noche en el césped artificial del estadio Nou Sardenya.

La parte compradora dice que se liman los detalles de la operación y que existen acuerdos verbales en los términos del contrato

En cualquier caso, la sucesión de acontecimientos, volantazos y giros de guion en esta compraventa invitan al cartagenerismo a ser cautelosos y esperar tanto la firma de los contratos como a la oficialidad de todas las partes. Hay que recordar que el tema colea desde el 9 de julio. Fue en ese momento cuando la SAD albinegra notificó un acuerdo ya casi total con la empresa Inversiones Arrisanz SL, del madrileño Pedro Arribas. Días después, sin embargo, el pacto se cerró con el hijo de este (Alejandro) y a través de la sociedad limitada Cortadone Inversiones.

Desde aquel 17 de julio hasta ahora han pasado ya casi cuatro meses sin una solución definitiva, es decir, con la dimisión de Paco Belmonte, Mariano Belmonte y Manuel Sánchez Breis del Consejo de Administración y el cambio de propiedad en el 100% de las acciones, de Duino inversiones a Cortadone Inversiones, tanto ante notario como a ojos del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Lo que sí ha ocurrido en estos 119 días ha sido un quiero y no puedo. Primero, la parte compradora y la parte vendedora acordaron cohabitar en las mismas oficinas, planificar la temporada 2025/26 de manera conjunta e ir de la mano prácticamente hasta mediados de 2027, cuando unos y otros pactaron poner fin a la relación con el último pago de los seis millones de euros en los que teóricamente se cerraría la compraventa.

Sin embargo, el matrimonio duró muy poco, la convivencia no terminó de ser la esperada y el jueves 30 de octubre las partes se reunieron en el Cartagonova para firmar el divorcio. El equipo de Arribas, Víctor Alonso, Javier Hernández y Jerónimo Barrales planteó acceder ya al 100% del poder, adelantar pagos, avalar otros y tomar ya las riendas de la SAD albinegra sin la supervisión de Belmonte, Breis, Sívori y compañía en el día a día. En ese encuentro se plantearon modificaciones en el contrato y de allí, a las 12.30 horas, Arribas salió con un acuerdo verbal entre todas las partes a falta de la firma. El exfutbolista anunció su inminente entrada en el Efesé.

Un inesperado giro de los acontecimientos cambió todo en un abrir y cerrar de ojos. A las 24 horas, Belmonte, Breis y Sívori escenificaron su despedida oficial con futbolistas y cuerpo técnico en el entrenamiento previo al partido contra el Villarreal B; y por la noche, el director deportivo escribió un mensaje de adiós en sus redes sociales: «'Ciao', Cartagena». La compraventa ya parecía hecha. Por eso, la Federación de Peñas desconvocó la manifestación prevista al día siguiente para mostrar su hartazgo por el lío institucional.

Sin embargo, a solo tres horas del partido contra el Villarreal B, Arribas denunció públicamente que el pacto verbal alcanzado solo 48 horas antes seguía sin firmar y que, además, el contrato que había recibido de la parte vendedora incluía cláusulas modificadas que tildó de «despropósito». Todo saltó por los aires, el domingo respondió el club con un comunicado que contradecía al exfutbolista y el lunes, quizá en un acto de forzar las máquinas, Víctor Alonso presentó su dimisión y llegaron días de reflexión y parálisis.

Así, un patrocinador (José Luis Castellano) hizo las veces de presidente albinegro en Teruel. Antes de subir al autobús hacia Pinilla, eso sí, Belmonte retrocedió, volvió a charlar con los futbolistas, envió un mensaje de tranquilidad y de garantía de pagos; de paso, el presidente trabajó en la sombra e hizo algunas transferencias de dinero a los proveedores que tienen facturas atrasadas de años, como la Confitería Gallego.

Sin mirar más allá del día a día

Entre medias, Moreno hizo un intento por desbloquear la situación con un plan alternativo: sacar del Consejo de Administración a Belmonte, colocar ahí a Arribas y mantener la propiedad de la SAD en manos de Duino provisionalmente hasta alcanzar un acuerdo. El exfutbolista dijo 'no' y se retomaron las conversaciones que ahora se espera lleguen definitivamente a buen puerto. El aún presidente del Efesé, en vistas del contexto, no mira mucho más allá del día a día y aguarda acontecimientos para tomar o no decisiones importantes para el equipo: establecer los precios de los partidos de la Copa del Rey contra el Valencia y el derbi frente al Real Murcia, ambos la primera semana de diciembre.

El Cartagena-Valencia, el jueves 4 de diciembre, a las nueve de la noche

El Cartagena-Valencia se jugará el jueves 4 de diciembre a las nueve de la noche, retransmitido en 'Movistar'. La Federación Española confirmó ayer los horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey y, como era de esperar, el turno para el equipo de Javi Rey será el del jueves porque el lunes 1 los de Carlos Corberán visitarán el estadio de Vallecas en su compromiso liguero de Primera División. El Efesé, por contra, tendrá un día menos de descanso que el Real Murcia para preparar el derbi regional contra el Real Murcia, a fijar entre domingo 7 o lunes 8. Los granas recibirán en casa al Cádiz el miércoles 3 a las 20.00 horas y el Cieza vivirá una noche de ensueño el martes 2 a las 19.00 horas recibiendo en La Arboleja al Levante de Julián Calero. El encuentro de los ciezanos sí será televisado en directo por las cámaras de Movistar, no así el Murcia-Cádiz.

Vigueras pone en manos de su abogado una deuda pendiente con el club que viene de «años» atrás

El representante murciano Joaquín Vigueras ha puesto en manos de su abogado una deuda pendiente que arrastra de «años» por parte del Cartagena. Fuentes cercanas al agente de futbolistas confirmaron ayer a LA VERDAD la existencia del pago de comisiones que sigue pendiente de cobrar por cerrar fichajes en el pasado con la comisión deportiva albinegra.

Vigueras ha puesto el asunto en manos de su abogado pero las fuentes consultadas no aclararon, sin embargo, si la causa se ha elevado a juicio con el fin de cobrar el dinero pendiente. Esas fuentes recordaron, en cualquier caso, que el Efesé no representa un caso en particular y que son «varios» los clubes que también siguen pendientes de ponerse al día con el agente.

El representante murciano ha sido una figura representativa en la confección de las plantillas del Cartagena, especialmente en el pasado. Durante las cinco temporadas del club en Segunda División, sin ir más lejos, de la agencia JV Sports aterrizaron multitud de jugadores en el Cartagonova.

Romo y Alcalá

Jairo Izquierdo, Álex Gallar, Marc Martínez, Pedro Alcalá, Dani Escriche, Sergio Aguza, Farru, Sabater, Elady, Cellou, Bernabéu y entrenadores como Luis Carrión y Guillermo Fernández Romo fueron algunos de ellos que llegaron vía JV Sports, en algunos casos llegando a marcar una gran etapa como albinegros y ser motivo de renovaciones y traspasos a otros clubes.

La agencia con sede en la plaza de la Fuensanta de Murcia es una de las más importantes del país y tiene alcance internacional. Entre su cartera de jugadores se encuentran Isi Palazón (Rayo Vallecano), Gerard Martín (Barcelona) y Aitor Ruibal (Betis), entre otros.