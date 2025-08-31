El Antequera, primer rival del Cartagena: un inexperto que siempre está en las quinielas

La Primera Federación se caracteriza por rivales como el que va a tener el Cartagena esta tarde, en su debut en esta categoría tras competir ... las cinco últimas campañas en Segunda División. El Antequera es uno de esos equipos que te encuentras en la competición que nunca han estado en el fútbol profesional pero lleva un par de temporadas rozándola. Esta campaña es su tercera en la categoría de bronce del fútbol español, jamás estuvo en la antigua Segunda B. Pero la campaña pasada, siendo aún un equipo novato en la categoría, ya logró disputar el 'playoff' de ascenso a Segunda División. De hecho, se enfrentó a la Ponferradina de Javi Rey, y en El Toralín acabó el sueño antequerano del fútbol profesional, a pesar de haber ganado en la ida en El Maulí.

Como antesala a esa temporada, en su curso de debut se quedó a tan solo seis puntos de la zona de promoción. Por todo ello, quizás no es el equipo con más experiencia en la categoría, pero tiene mejor bagaje que muchos equipos clásicos de la categoría de bronce. Esta temporada, al equipo malagueño le ha tocado renovar al equipo casi por completo después de la temporada pasada donde fue una de las revelaciones en Primera Feración. El alcanzar el 'playoff' siendo un equipo novato le ha dado un escaparate interesante a algunos jugadores como Fomeyem, ahora en el Córdoba, o Juanmi Carrión, por el que el CSKA de Sofía búlgaro pagó traspaso.

El cambio ha calado hasta en el banquillo. Abel Gómez es el entrenador esta campaña después de que Javi Medina acabase en el banquillo del filial del Real Betis. Abel Gómez es un viejo conocido de la Región por su pasado como futbolista en el Lorca y en el Real Murcia. Es un entrenador con experiencia, y con ideas claras. Su Antequera va a tener un sello de identidad, lo que le hace ser un rival complicado.

El Antequera ha revolucionado la plantilla con 16 altas, entre ellas la de Antonio Luna, lateral exalbinegro

Con Javi Medina, el Antequera fue el séptimo mejor local del grupo 2 y el quinto mejor visitante. En su presentación, el nuevo técnico afirmó que iba a seguir la línea de la temporada pasada pero, a priori, siempre con un sello de identidad importante. El punto fuerte del cuadro antequerano será la parcela defensiva. El Antequera cuenta con jugadores con experiencia como Raúl Albentosa, central con pasado en Primera en equipos como el Deportivo de La Coruña o el Málaga y Antonio Luna, viejo conocido del Cartagena y también con una buen hoja de servicios en la máxima categoría del fútbol español. Todos ellos, sumados a jugadores con pasado reciente en Segunda como Barbu, y otros en crecimiento, han hecho que en pretemporada solo encajasen tres goles los antequeranos.

Poco gol

Sin embargo, el ataque antequerano echa de menos el gol, ya que tan solo han conseguido marcar cuatros goles en los seis amistosos que han disputado. Aún así, Abel Gómez está consiguiendo que los mecanismos nuevos en el centro del campo se engrasen. El cuadro del Maulí tiene como hombre a seguir en la sala de máquinas a Luismi Gutierrez, que viene de ser uno de los destacados de la categoría. El conjunto andaluz ha cuajado una pretemporada con buen sabor de boca para Abel Gómez a pesar de los resultados: «Nos viene bien perder partidos para darnos cuenta de cosas», dijo. Este será el escenario para el debut del Cartagena en Primera RFEF, un campo dificil con un Antequera que siempre hay que tener en cuenta en las quinielas.

De hecho, en la temporada pasada llegó a estar en la cima del grupo 2 de Primera Federaciòn durante un largo periodo de tiempo. Fue, sobre todo, en la primera vuelta. El equipo, entonces dirigido por Javi Medina, logró ser lider encadenando 15 jornadas sin perder. Cifras extraordinarias teniendo en cuenta la complejidad de la competición. Esa racha vino liderada por un Chema Núñez que acabó la temporada con le friolera de 12 asistencias. El centrocampista sevillano dejó una huella marcada en El Maulí, y en Primera RFEF, y este curso está compartiendo equipo con Andy Rodríguez en la India vistiendo los colores del NorthEast United.

Sin embargo, Abel Gómez sigue contando con el otro jugador diferencial que le seguía a Núñez en cuanto a rendimiento en la pasada temporada. El antes citado Luismi Gutierrez está llamado a ser el líder desde la mediapunta de este Antequera. La pasada campaña logró marcar 7 goles, siendo el pichichi del equipo, y el segundo máximo asistente con 8 pases de gol. En cuanto a números conseguidos la pasada temporada, la medalla de bronce se la llevó Biabiany. El veterano extremo francés de 37 años es el gran nombre propio del Antequera. Su pasado en el Inter de Milán de Rafa Benítez, donde ganó un Mundial de Clubes y una Copa de Italia, o en el Parma, hace que tenga el currículum más atractivo de la categoría. Esta será su quinta temporada en Primera RFEF, la segunda en el Antequera, y en todas ha hecho números interesantes. La última campaña logró marcar seis goles y dio seis asistencias.

Por ello, el cuadro de Abel Gómez volverá a estar peleando por dar la sorpresa en un grupo lleno de equipos con la obligación y el deseo de volver al fútbol profesional. Un escenario que nunca ha pisado el Antequera, pero cada vez está más cerca. Estará arriba con total seguridad.