El mediapunta catalán Adrià Gené, del Antequera, en un amistoso de este verano ante el Xerez CD. ANTEQUERA CF

El Antequera, primer rival del Cartagena: un inexperto que siempre está en las quinielas

El conjunto malagueño, rival hoy del Efesé en su debut en 1ª RFEF, cumple su tercera temporada en la categoría de bronce tras rozar el ascenso la pasada campaña

Pruden López

Cartagena

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:27

La Primera Federación se caracteriza por rivales como el que va a tener el Cartagena esta tarde, en su debut en esta categoría tras competir ... las cinco últimas campañas en Segunda División. El Antequera es uno de esos equipos que te encuentras en la competición que nunca han estado en el fútbol profesional pero lleva un par de temporadas rozándola. Esta campaña es su tercera en la categoría de bronce del fútbol español, jamás estuvo en la antigua Segunda B. Pero la campaña pasada, siendo aún un equipo novato en la categoría, ya logró disputar el 'playoff' de ascenso a Segunda División. De hecho, se enfrentó a la Ponferradina de Javi Rey, y en El Toralín acabó el sueño antequerano del fútbol profesional, a pesar de haber ganado en la ida en El Maulí.

