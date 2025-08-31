El Maulí, primera parada para un Cartagena que regresa al barro

Llegó la hora de la verdad. Atrás quedan los amistosos que tan buen sabor de boca han dejado entre la afición albinegra. Ahora, al Cartagena ... le tocará demostrar su valía en la competición en la que se estrena: la Primera RFEF. Además, lo hace en uno de los campos más dificiles de la categoría como es El Maulí. Recién resembrado, el estadio del Antequera es un feudo de donde sacar los tres puntos es una misión complicada. De hecho, la temporada pasada, el cuadro malagueño fue el séptimo mejor local del grupo 2.

Esta tarde, el Efesé volverá a jugar en el tercer escalón del fútbol español que nada tiene que ver con la desaparecida Segunda B que tan bien conoce la hinchada albinegra. Esta Primera RFEF es una categoría cargada de talento y el Antequera es uno de esos equipos que ha funcionado de catapulta hacia el fútbol profesional para algunos jugadores como Fomeyem, ahora en el Córdoba, o Ale García, esta campaña en Las Palmas.

Uno de esos talentos de El Maulí ahora viste la camiseta albinegra. Luismi Redondo ha demostrado tener una calidad extraordinaria y afronta con ilusión su vuelta al estadio donde mejores cifras hizo. En cuanto a las bajas, el técnico gallego Javi Rey no podrá contar con el lesionado Chuca. Lucho García, que debería complir sanción por ver la quinta amarilla en la última jornada de la pasada liga, sí está en la convocatoria, puesto que esta norma cambió y, en principio, puede jugar hoy.

La pretemporada albinegra ha sido muy buena. Tan solo una derrota no le quita el mérito a no perder en los otros cinco encuentros, de los que ganó tres y empató dos. Otra de las notas positivas es la seguridad defensiva que ha presentado el conjuto de Javi Rey con solo cuatro goles encajados durante toda la fase preparatoria. De cara a portería, los números han sido de notable. Sobre todo con la figura de Chiki cuando ha ocupado la posición más adelantada. Todo eso se ha conseguido en la pretemporada y, ahora, la labor de Javi Rey será reporducirlo en la liga con tres puntos en juego.

El técnico gallego afirmó en rueda de prensa que conoce bien El Maulí porque lo visitó con la Ponferradina en el 'playoff'. En el estadio antequerano cayó por un gol a cero y luego remontó la eliminatoria en El Toralín. Por ello, el campo donde se estrenará esta tarde el Cartagena es uno de los que hay que tener en cuenta. Como dato, en sus dos campañas anteriores en la categoría, Javi Rey perdió por un gol a cero en la primera jornada tanto con el Arenteiro (ante el Nástic), como con la Ponferradina (contra la Real Sociedad B). Esa estadística la buscará cambiar hoy en un escenario complejo.

El reencuentro con Luna

El Antequera ha firmado en este mercado a jugadores emergente de Segunda RFEF, como Rafa Diz, y a otros con cierta experiencia en el fútbol profesional como Barbu, con pasado en el Mirandés, o Raúl Albentosa. Junto con la renovación de Biabiany, el otro jugador con más nombre de la plantilla del Antequera es Antonio Luna. El lateral no tuvo un paso positivo por el Cartagonova tras llegar con un cartel de jugador importante. Fracasó como albinegro.

De los seis amistosos que ha jugado el cuadro de Abel Gómez, ganó dos en penaltis tras empatar sin goles, ante el Unión Malacitano y el Juventud de Torremolinos, y venció en los 90 minutos en otros dos duelos ante el Saint Joseph's de Gibraltar (1-0) y ante el Xerez CD (2-0). En los dos encuentros restantes cayó por la mínima ante el Real Jaén (2-1) y ante el Linares Deportivo (1-0). Sin embargo, el Antequera es un equipo a tener en cuenta en las quinielas de todos.