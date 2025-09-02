Ander Martín y Diego Gómez, los últimos regalos para Javi Rey

Javi Rey, entrenador albinegro, anunció el viernes que el Cartagena cerraría su plantilla con un extremo más. Pero finalmente fueron dos los que llegaron ... en el último día del mercado veraniego. La operación de Ander Martín estaba completamente cerrada desde el fin de semana, a la espera de que el jugador rescindiera su contrato con el Burgos y fichara por el Efesé. En principio, la idea era que llegara cedido, la misma fórmula que usó el conjunto burgalés con el Mirandés el pasado curso. Pero el extremo guipuzcoano, de 24 años y formado en la cantera de la Real Sociedad, quería desvincularse del Burgos y quedar libre antes de comprometerse con su nuevo equipo. Y así sucedió. Cerca de las once de la noche se confirmó su salida del Burgos y su firma hasta 2027 con el Efesé.

El Cartagena estuvo esperando en los últimos días a Andy Escudero, pero el extremo alicantino se mostró reacio a salir del Ceuta. Ni siquiera el hecho de quedarse sin jugar en los dos últimos partidos hizo que cambiara de idea. Y se ha quedado en el Ceuta. También se tanteó la opción de Dani Queipo, quien no goza de la confianza de Asier Garitano en el Sporting. Pero el mediapunta asturiano tampoco tenía la intención de salir de su club de toda la vida y encima bajar una categoría. Y sigue en El Molinón.

ASÍ QUEDA LA PLANTILLA Porteros Lucho García (Algeciras), Iván Martínez (Unionistas) y Jhafets.

Defensas Perejón (Recreativo), Marc Jurado (Espanyol B), Rubén Serrano (Recreativo), Imanol Baz (Unionistas), Fran Vélez (Aris), Carrascal (Rayo Cantabria), Nacho Martínez y Nil Jiménez (Mérida).

Centrocampistas Fidalgo (Ourense), Edgar Alcañiz (Levante B), De Blasis (Gimnasia y Esgrima), Larrea (Algeciras) y Chuca (Unionistas).

Extremos y delanteros Luismi Redondo (Andorra), Calderón (Cultural Leonesa), Nacho Sánchez (Racing de Ferrol), Kevin Sánchez (Deportivo), Diego Gómez (Deportivo), Ander Martín (Burgos), Chiki (Racing de Ferrol) y Alfredo Ortuño.

Así las cosas, la opción de Ander Martín fue ganando enteros, hasta convertirse en la preferente la pasada semana. Su salida del Burgos se demoró más de la cuenta, pero en el Cartagena contaban con el 'sí' del jugador y en ningún momento cundió el pánico. El fichaje se hizo. En tiempo y forma.

Ander Martín forma parte de una estupenda hornada de canteranos formados en Zubieta que consiguieron ascender a Segunda con la Real Sociedad B de la mano de Xabi Alonso y después llegaron a debutar con el primer equipo 'txuri-urdin' con Imanol Alguacil. Lobete, el ahora murcianista Cristo Romero, el murciano Germán Valera, Turrientes, Karrikaburu y Olasagasti fueron los jugadores que acompañaron a Ander Martín desde el filial hasta el primer equipo de la Real Sociedad.

Hace dos años se marchó al Burgos, donde disputó 36 partidos (solo 13 de titular) en la campaña 2023-24. Fue un fichaje de Jon Pérez Bolo, pero después no le dio todo el protagonismo que él esperaba. El verano pasado, de hecho, salió cedido al Mirandés, donde tampoco tuvo la incidencia que en principio se le presuponía. Solo fue titular cuatro veces con Alesio Lisci y completó un total de 571 minutos en el conjunto de Anduva, que estuvo cerca de subir a Primera.

Sorpresa agradable

ientras tanto, la gran sorpresa del último día de mercado en el Cartagena fue la llegada del gallego Diego Gómez, un extremo diestro que Javi Rey conoce muy bien. El chico tiene 21 años y es de Amoeiro (Orense). Lo tenía hecho con la Ponferradina, pero la llamada del Efesé, donde coincidirá de nuevo con su buen amigo Kevin Sánchez, paró su cesión al conjunto berciano. El Cartagena apretó en las últimas horas y se hizo con sus servicios, para así potenciar por partida doble las bandas del equipo.

Ampliar Diego Gómez, la pasada Navidad cuando volvió al Deportivo. EFE

Diego Gómez fue un jugador con cierta presencia en el Deportivo durante la segunda vuelta de la pasada campaña, en Segunda. En la primera vuelta militó en el Arenteiro, en Primera RFEF, donde marcó dos goles en los 20 partidos que jugó, siempre de titular. El Deportivo lo reclutó en enero y disputó 536 minutos en 16 partidos con Óscar Gilsanz, quien lo conocía a la perfección. Y es que en la campaña 23-24 lo había dirigido en el Fabril, donde marcó 7 goles en 17 partidos, en Segunda RFEF. Allí formó una buena sociedad con Kevin Sánchez, con quien ahora se junta otra vez en el Efesé. En la Ponferradina contaban con su cesión, pero llegó el Cartagena, que asume el 100% de su ficha, y finalmente se llevó el gato al agua.