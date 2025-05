Acaba el plazo dado por Duino al grupo inversor estadounidense

Francisco J. Moya Lunes, 19 de mayo 2025, 00:18 Comenta Compartir

Hoy acaba el plazo que Andrés López Atenza, abogado de Duino Inversiones, dio al grupo inversor estadounidense que está interesado en comprar el FC Cartagena ... para que comunicara una respuesta sobre si da el paso definitivo o no. Se trata de un fondo que en el pasado ya quiso hacerse con el control de la entidad albinegra, aunque finalmente nunca se decidió y todos sus movimientos se limitaron a recoger información financiera del club y preguntar por los activos del mismo. No hay demasiadas esperanzas en el propio club y pocos creen que esta operación vaya a salir adelante, puesto que en anteriores ocasiones el asunto no llegó a buen puerto.

Según fuentes de Duino Inversiones, este grupo que ya posee clubes de otros deportes en Estados Unidos quiere estar presente en algún equipo de fútbol de Europa y ha preguntado de nuevo por la situación del Cartagena. Ha solicitado al club todo tipo de documentación para conocer con exactitud la radiografía actual de la entidad, qué se debe, qué no, qué volumen de ingresos es capaz de generar la SAD y qué previsiones de liquidez, en materia como abonos, se ha logrado en las últimas temporadas. Mientras tanto, Paco Belmonte, presidente del Efesé, se está moviendo por su cuenta para buscar otras alternativas, con el propósito de encontrar una salida antes de que termine este mes de junio. Todas las opciones se le han ido cayendo y ahora mismo el tiempo apremia. En menos de un mes hay que presentar una nueva campaña de abonados y arrancar el proyecto de la campaña 25-26 en Primera Federación. Y parece utópico que esto se haga con Belmonte al frente de las operaciones. Belmonte, de hecho, sigue sin acudir al palco del Cartagonova. En los dos últimos partidos ha sido José Luis Castellano, dueño de Inmohogares y uno de los pocos empresarios que sigue apoyando al presidente albinegro, quien ha ocupado su lugar en la zona noble del estadio, junto a la edil Cristina Mora.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión