El transporte regional aborda los nuevos paradigmas de movilidad Expertos debatirán mañana sobre los desafíos y fortalezas de este sector puntero en una jornada técnica organizada por LA VERDAD

El comportamiento del mercado laboral en el sector del transporte de mercancías es dinámico y favorable, fundamentalmente por el impulso del comercio electrónico y todas las actividades relacionadas necesarias para su desarrollo, como el transporte y almacenamiento de productos, que han incrementado su importancia en los últimos años.

Esta tónica se refleja en el mapa empresarial del sector regional, donde la firma de contratos se disparó en el primer semestre con el cierre de casi 1.100 contratos, hasta los 12.013, un 10% más que en junio de 2024, según un estudio de Randstad. De esta manera, Murcia se coloca como la quinta comunidad en contratación en esta actividad en los seis primeros meses del año, solo superada por Castilla-La Mancha, Asturias, Comunidad Valenciana y Madrid.

Al mismo tiempo, el transporte también reclama la falta de conductores, que alcanza un déficit de 2.000 profesionales en la Región, de 30.000 a nivel nacional y de 500.000 en la UE, según datos de la Organización Internacional para el Transporte por Carretera (IRU). Otra de las peticiones del sector apunta a la necesidad de aumentar la seguridad con áreas de servicio específicas por toda la UE, para evitar que los camiones de la Región de Murcia sufran robos de gasoil y mercancías.

Voces expertas

Con el objetivo de analizar la situación de esta actividad en clave regional, mañana se celebrará la octava Jornada Sectorial del Transporte en Molina de Segura, con la participación de un nutrido panel de expertos regionales y nacionales. El encuentro dará comienzo a las 9.30 horas en la sede de la compañía Vrio, ubicada en el polígono industrial La Polvorista.

Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras, será el encargo de la apertura institucional del evento, y acto seguido dará comienzo la primera mesa de expertos, titulada 'Estrategias responsables para transformar el transporte' y en la que intervendrán Antonio Martínez, director general de ALG; José María Gómez, director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena; Pedro Conejero, vicepresidente de Atfrie, y Eva Melenchón, vicesecretaria de Froet.

Después, Ginés Ángel García, presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), pronunciará la ponencia 'Certificaciones de ahorro energético para un transporte sostenible', y a continuación tendrá lugar otra mesa de expertos, bajo el nombre 'Tecnologías emergentes. Nuevos paradigmas de movilidad, con la presencia de Anthony Renton, CEO de Vrio; Adrián Valverde, director de Innovación y Estrategia Sostenible de Primafrío; Sergio Peinado, CIO de Ontime, y Martín García, presidente de Serviman.

Por último, la jurista y divulgadora técnica Eva Hernández Ramos protagonizará la ponencia disruptiva 'La IA en tu día a día' y José Ángel Alfonso, alcalde de Molina de Segura, clausurará esta octava Jornada Sectorial del Transporte.

Las personas interesadas en asistir al evento han de inscribirse a través de la web eventos.laverdad.es, rellenando un sencillo formulario. Este encuentro está organizado por LA VERDAD y patrocinado por Vrio, Serviman, la Autoridad Portuaria de Cartagena, Ontime y Primafrio, además de la colaboración de ENAE y los agradecimientos a Atfrie, Froet y A3E.