El sector agroalimentario comparte una jornada sobre digitalización e IA LA VERDAD reunirá este lunes a algunos de sus representantes para analizar las tendencias y retos en torno a estas tecnologías

Lydia Martín Murcia Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:34 Comenta Compartir

La evolución de las tecnologías y la digitalización llevan más de una década haciendo que el sector agroalimentario se encuentre en una constante actualización, buscando las mejores herramientas para toda la cadena del producto y posicionándose a la vanguardia en lo que se refiere a la agricultura del futuro. Como huerta de Europa, lejos de ser un proceso con principio y fin, sus empresarios e instituciones son conscientes de que la innovación e investigación en esta materia es una carrera de fondo, motivada en la actualidad por una nueva tecnología que no solo está suponiendo una revolución a nivel social, sino que en el agro también puede aplicarse: la inteligencia artificial (IA).

El diario LA VERDAD, con el respaldo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Hispatec, ha querido reunir a algunos de los máximos representantes de esta materia en la jornada 'Digitalización e IA en el sector agroalimentario', que tendrá lugar el próximo lunes, 22 de septiembre, a las 9:30 horas en el Hotel Rincón de Pepe de Murcia.

Más información Qué Jornada 'Digitalización e IA en el sector agroalimentario'.

Organiza LA VERDAD, con el patrocinio de Región de Murcia e Hispatec.

Cuándo Lunes, 22 de septiembre, a las 9:30 horas en el Hotel Rincón de Pepe.

Asistencia Gratuita, previa inscripción en la página web www.eventos.laverdad.es

La bienvenida correrá a cargo del director de este medio, Víctor Rodríguez, y de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira. Tras la apertura, el director de la Fundación Cajamar, Manuel Láinez, hará un análisis de la situación actual del sector en una ponencia en la que también abordará los retos y tendencias del presente y futuro.

El evento, moderado por el periodista Ginés Soriano, contará con una mesa redonda con representación de algunos de los principales agentes del agro, para compartir visión y opiniones de la digitalización y la IA en el sector, así como los cambios que está implementando y las oportunidades que ofrece. Desde el Imida, Alejandro Galindo se centrará en las líneas de investigación que actualmente están en marcha en Murcia con la aplicación de la IA en el manejo agronómico de cultivos o los avances en la sensorización; Luis Miguel Peregrín, de Ritec, acercará las herramientas digitales que contribuyen a la mejora en la eficiencia en el sector y el uso de agua en cultivos; Javier Juárez, de Azud, abordará la forma en que se están utilizando los datos abiertos y la interoperabilidad en la transformación del sector agroalimentario y en mejorar la toma de decisiones; José Luis Molina, de Hispatec-Agrointeligencia, compartirá información de las tecnologías emergentes y su potencial para transformar el modelo agrario y el papel de las plataformas digitales para la gestión diaria de explotaciones agrícolas. Por último, Antonio Marhuenda, de INTA, hablará del papel de la conectividad en esta labor y la integración de los datos de satélites, drones y sensores de campo en plataformas unificadas para el seguimiento y gestión agronómica. Inscripción gratuita en www.eventos.laverdad.es.