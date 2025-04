Promesas regionales que quieren hacer historia en los Juegos de Los Ángeles 2028

Sergio Triguero Sábado, 26 de abril 2025, 07:34 Compartir

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 podrían parecer lejanos, pero la preparación de los deportistas para esta cita olímpica y paralímpica ya está en marcha. Y la Región de Murcia cuenta con algunos serios candidatos a representar a España con promesas de primer nivel que se están preparando a conciencia en el CAR de Los Narejos (Los Alcázares).

Con el objetivo de poner nombre y dar voz a estos jóvenes aspirantes, la iniciativa Región de Talentos, impulsada por LA VERDAD con el patrocinio del Gobierno regional, el Grupo Hozono Global, Estrella de Levante, DSM Soluciones Medioambientales y Cajamar, organizó un nuevo encuentro en una de las nuevas salas que se han incorporado al centro de alto rendimiento.

El encuentro, moderado por el Jefe de Deportes del periódico, Francisco J. Moya, sirvió para conocer las aspiraciones de estos jóvenes deportistas, que han aparcado en muchos casos su vida personal por cumplir un sueño. Y en ello están, compartiendo en el CAR la sacrificada vida de un atleta de élite con otros muchos compañeros. El ciclo Región de Talentos ha servido para conocer su día a día y empatizar con su esfuerzo.

Rachid El Hayani Una carrera fulgurante unida al taekwondo

Abrió el turno de palabra el parataekwondista Rachid El Hayani, que acaba de regresar de participar en el Open de Manchester en la categoría -58kilos con un valioso tercer puesto, dando muestras de que ha superado la inoportuna lesión que le ha tenido apartado del tatami en este inicio de 2025.

Nacido en Torre Pacheco, Rachid El Hayani tuvo la fortuna de dar con el club Koryo, cantera de algunos de los mejores taekwondistas de la Región de Murcia. Su carrera es fulgurante. En 2022 tuvo lugar el primer encuentro con este deporte y en 2023 entró en el CAR, una experiencia que define como «muy positiva» al permitirle «estudiar y entrenar sin distracciones».

El objetivo a la vista, las mencionadas Olimpiadas de Los Ángeles. La hoja de ruta marcada es ir cumpliendo los criterios de selección, que pasan por coger el mayor número de puntos en los campeonatos internacionales. Y si puede costearse los viajes y la preparación es gracias a la beca 'Camino a Los Ángeles' que ha puesto en marcha la Región de Murcia. «Esta beca hace el camino más fácil, porque nos facilita poder ir a los campeonatos, que es fundamental para ir cogiendo los puntos necesarios», explica el parataekwondista.

Rachid El Hayani se considera afortunado, al igual que sus compañeros, por tener la oportunidad de competir internacionalmente y poder ir a Los Ángeles, de ahí que asuma con madurez la contraprestación del sacrificio personal que supone ser deportista de élite.

Juan Antonio Milán Desde los cuatro años luchando en un tatami

Mirando sin quitar ojo a Rachid El Hayani, se encontraba el taekwondista Juan Antonio Milán, campeón de España y Europa sub-21 el pasado año. Otro de los claros aspirantes a estar en Los Ángeles.

Su carrera se inició en el club Koryo de su localidad (Torre Pacheco), y de ahí pasó al CAR de Los Alcázares, un paso importante, ya que le permitía doblar entrenamientos. El siguiente y decisivo paso en su carrera deportiva le ha llevado a ingresar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, compartiendo instalaciones con los mejores taekwondistas españoles, todos ellos con la mirada puesta en los sucesivos campeonatos internacionales que les permitan sumar puntos para las Olimpiadas.

El pasado mes de febrero, disputaba en Canadá el primer torneo internacional del año, logrando la plata y sumando 12 puntos para el ranking. La próxima cita es el Open Internacional de Benidorm, clasificatorio para el Mundial sub-21, otra oportunidad para comprobar su estado de forma.

Explica Juan Antonio Milán que el hecho de estar becado le permite contar con un preparador físico, un nutricionista y un psicólogo, «algo necesario cuando se practica deporte a estos niveles, especialmente en el caso del taekwondo, que al ser un deporte de contacto es muy lesivo».

Indudablemente, el hecho de estar en Madrid supone un sacrifico doble al estar lejos de la familia, su pareja y los amigos. «Es algo que he elegido, un sueño por el que voy a luchar y al que no voy a renunciar aunque suponga renunciar a muchas cosas», termina reconociendo.

María Ángeles Macián Representante de una nueva disciplina olímpica en remo

La tercera de las aspirantes olímpicas en esta charla fue la remera cartagenera María Ángeles Macián, proclamada este mismo año campeona del mundo de remo indoor en las pruebas de 500 y 2.000 metros en la modalidad Beach Sprint. Se trata de una modalidad de remo muy novedosa, que debutará como deporte olímpico en Los Ángeles, aprovechando su espectacularidad. Y es que Beach Sprint es una disciplina que se desarrolla en el mar, en aguas abiertas, por lo que el viento y las corrientes añaden más dificultad en un tipo de torneo que se resuelve en la modalidad de duelo uno contra uno.

«Es muy complicado, pero a la vez muy divertido», señala la deportista cartagenera, que curiosamente comenzó en el mundo del atletismo antes de enamorarse de los deportes de agua. «Ahora en el CAR todo es más serio, entiendo que tengo que tener la mente fija en los objetivos deportivos, aunque soy de las que piensan que hay momentos para todo y no por hacer deporte de élite hay que dejar de vivir. Además, te acabas reuniendo con gente con la que compartes objetivos y eso es muy gratificante», confirma la remera.

Abel Torreblanca Promesa del paratriatlón

El caravaqueño Abel Torreblanca también cuenta con una trayectoria deportiva sobresaliente. Campeón de España de paratriatlón el pasado año, tiene como mayor éxito deportivo haber sido campeón del mundo en 800 y 1.500 metros en Suiza en 2019

Antes de que se le diagnosticara su discapacidad visual (visión tubular) hacía triatlón normal. «Pensaba que era muy torpe, pero cuando me dijeron la condición visual que tenía lo acepté rápidamente, de ahí que mi adaptación hacia el paratriatlón haya sido natural», confirma Torreblanca.

El cambio más importante llegó con la incorporación al CAR de Los Alcázares en 2023, lo que le está permitiendo centrarse en los entrenamientos y compaginarlo con sus estudios de Derecho. «Aquí lo tienes todo a mano, la piscina para nadar o la pista para correr», aclara Torreblanca, que se siente más seguro nadando y sobre todo corriendo, siendo la bici donde siente que más tiene que progresar.

Aspirante a estar en las paraolimpiadas de Los Ángeles, se clasifican los diez primeros, por eso el primer paso es acudir al Mundial, que da muchos puntos.

Tiempo para volver a lo más alto, para cambiar de especialidad o para estudiar

Tres promesas del deporte regional, que ya son una realidad, protagonizaron la primera charla de este encuentro 'Región de Talentos' centrado en el deporte: el piloto de San Javier Borja Gómez, la atleta cartagenera Eva Ibarra y la regatista Ainhoa Gómez, también sanjaviereña.

Promesas que ya son una realidad en ciernes porque pueden presumir de un currículum que pocos han alcanzado a su edad. Borja Gómez (20 años), actualmente se encuentra disputando el Campeonato de España de Superbikes, pero ya sabe lo que es codearse con la élite en Moto2, categoría a la que quiere volver.

La situación no es la más cómoda para un piloto como él, con aspiraciones y desafíos deportivos por cumplir, pues tras debutar en Moto2, el Fantic Racing decidió prescindir de sus servicios. Ahora siente la necesidad de renacer. De hecho, viene de ganar una carrera en el Campeonato de España de Superbikes y está preparando el test europeo. «Fue duro que me bajaran del Mundial sin motivo. Me ha tocado dar un paso atrás, porque este deporte lo mismo te da que te quita, pero tengo claro que debo estar al 100% para que, cuando todo se alinee de nuevo, esté preparado y aproveche la oportunidad que me den», asegura el piloto.

A su favor tiene el hecho de ser piloto probador de Honda en el Mundial, lo que le podría abrir las puertas en cualquier momento, aunque todo dependería de una baja de alguno de los pilotos en competición. «Nadie quiere lo peor para un compañero, pero es cierto que este mundo es muy competitivo y hay que dejarse ver y aprovechar la mínima oportunidad que te den», confiesa.

Borja es atrevido y valiente hasta el punto de afirmar ante el mayor temor de los pilotos, que son las caídas, que «te hacen más fuertes». «Es extraño porque, cuando te caes, en lo primero que piensas es cuánto te queda para volver a subirte a una moto».

Eva Ibarra también tiene 20 años. La cartagenera puede presumir de ser la segunda mujer sub-23 más veloz de España en la distancia de 60 metros en pista cubierta con un tiempo de 7.46. Viene de una familia de atletas de fondo. Su madre, Inma Tonda, ostenta el récord de victorias en la Ruta de las Fortalezas de Cartagena. Su padre, Antonio Ibarra, es uno de los pioneros de las carreras por montaña. Sin embargo, lo suyo es la velocidad; al menos por ahora, porque ha demostrado una capacidad camaleónica para cambiar de especialidad.

Ahora se encuentra entrenando las pruebas de 100 y 400 metros. De hecho, la próxima cita es el Campeonato de España Universitario, en el que disputará los 400. «He tenido que trabajar los metros finales, que son los que más me costaban, y aprovechar la inercia de mi salida, que es muy potente», cuenta la atleta.

La historia de Ainhoa Gómez con la vela fue de amor a primera vista. Tras muchos cambios de clubes acabó recalando en el CAR de Los Narejos, donde ha despuntado en la clase Ilca 6, proclamándose subcampeona de España sub-19. Hace unos días, regresó del Campeonato de Europa disputado en Portugal, donde finalizó en 13ª posición tras una rotura de material en la última jornada, lo que la apartó del top 10. En julio acudirá al Mundial sub-19 que se disputará en Los Ángeles y posteriormente al Europeo sub-21.

Al igual que ocurre con sus compañeros, tiene que hacer malabares para compaginar estudios y entrenamientos. En su caso, además, depende del estado del mar y de los vientos. Aprovecha especialmente los fines de semana, al no haber clases, sobre todo en estos meses que ya hay más horas de luz.

Durante el coloquio también se habló de la necesidad de dar visibilidad a las mujeres en deportes que ya de por sí cuentan con poca atención mediática, de ahí que Eva Ibarra agradeciera el papel de referentes que trascienden como Ana Peleteiro.

Diez millones de euros de inversión para el CAR de Los Alcázares en los últimos cinco años

El Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares se ha convertido en uno de los mejores embajadores del deporte español a la hora de formar a deportistas de élite. Así se entiende que fuera el lugar elegido por LA VERDAD para celebrar este nuevo ciclo de Región de Talentos centrado en el deporte regional.

Y así lo reseñó el director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez, encargado de clausurar el encuentro, quien destacó la importante inversión realizada en las instalaciones en los últimos cinco años, un total de 10 millones de euros, lo que ha permitido que el CAR de Los Narejos cuente con el mayor número de programas deportivos nacionales, tan solo superado por los CAR de Madrid y Barcelona. Además, se da la particularidad que el CAR de Los Narejos es el primer centro de alto rendimiento inclusivo de España, «un motivo de orgullo», aseguró el director general de Deportes.

Fran Sánchez recalcó la importante apuesta que está haciendo el Gobierno regional para apoyar a los deportistas de la tierra que se están preparando para poder ganarse una plaza de cara a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. Para eso ha puesto en marcha una beca específica (la única comunidad autónoma que lo ha hecho), que durará todo el ciclo de preparación y que es compatible con otras becas regionales o nacionales.

Fran Sánchez comentó que es un motivo de orgullo que el CAR de Madrid se haya fijado en el taeKwondista Juan Antonio Milán, que durante muchos años se formó en el CAR de Los Narejos. «Demuestra que estamos haciendo las cosas bien con las jóvenes promesas de nuestro deporte».

Tras dar las gracias a LA VERDAD por dar visibilidad a estos jóvenes valores del deporte regional, Fran Sánchez quiso dejar claro que «el hecho de que el CAR sea una fábrica de deportistas de élite no asegura el éxito o que todos vayan a cumplir los objetivos que se proponen, por eso no por llegar a alcanzar las metas deportivas propuestas se puede considerar un fracaso el esfuerzo realizado, todo lo contrario, hay que estarles agradecidos por ser un ejemplo de sacrificio».