El potencial solar fotovoltaico de la Región despierta el interés de las empresas chinas

Murcia acoge este martes un encuentro con la gigante energética asiática CTGE, propietaria de la planta de Mula, una de las más grandes de Europa, que impulsa la transición hacia un mundo más verde

Los lazos que unen a España y China son sólidos y crecientes. Ambos países, que este año celebran el 20 aniversario de una asociación estratégica integral, apuestan por aumentar la colaboración en ámbitos como el económico, comercial, cultural, científico y educativo. Esta conexión ha ido profundizándose a lo largo de los años, como también la larga relación del gigante asiático con la Unión Europea.

China, sin duda, es uno de los principales socios comerciales de España, con un intercambio económico creciente, especialmente en tecnología, automóviles, moda y energías renovables. Sobre este último aspecto, la Región de Murcia ha despertado el interés de las empresas energéticas chinas al consolidarse como referente en generación de energías renovables, con la solar fotovoltaica a la cabeza.

Para muestra, la compañía China Three Gorges Spain, filial de CTG Europe, adquirió en el primer trimestre de 2025, la planta solar fotovoltaica de Mula, considerada uno de los proyectos de generación fotovoltaica más grandes de Europa. Esta operación ha permitido reforzar la presencia de la gigante energética asiática en el mercado europeo de energías renovables, apostando por España como un eje estratégico en su plan de expansión.

Con el propósito de dialogar sobre el futuro energético entre China y España, con CTGE como agente destacado en la transición hacia un mundo más verde, este martes se celebrará el encuentro con expertos 'Innovación y liderazgo en energías limpias' en el Hotel Nelva, de Murcia. El evento, que estará moderado por el periodista Gregorio Mármol, jefe de Redacción de LA VERDAD, dará comienzo a partir de las 9.00 horas.

El periodista Víctor Rodríguez, director de LA VERDAD, y Qu Xun, ministro consejero de la Embajada de China en España (segunda jefatura de la institución), serán los encargados de abrir este encuentro. Acto seguido, intervendrá Ignacio Herrero, CEO de CTGE (China Three Gorges Europe), que protagonizará una ponencia, primero, y un coloquio, después, junto a Gregorio Mármol.

El evento 'Innovación y liderazgo en energías limpias' está organizado por LA VERDAD, CTGE (China Three Gorges Europe) y la Fundación Cátedra China, dedicada a fomentar el conocimiento y las relaciones institucionales entre España y China, además de la realidad global y el peso del gigante asiático en el siglo XXI.

Qué. 'Innovación y liderazgo en energías renovables'.

Organiza LA VERDAD, CTGE (China Three Gorges Europe) y la Fundación Cátedra China.

Cuándo: Hoy, 14 de octubre, a partir de las 9.00 horas en el Hotel Nelva, en Murcia.

Más información en eventos.laverdad.es

