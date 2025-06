Expertos de BBVA confían en la estabilidad de la economía pese a la incertidumbre arancelaria

Ser fieles a los objetivos a la hora de invertir

La directora de Estrategia de JPMorgan Asset Management, Lucía Gutiérrez Mellado, quiso comparar el entorno inversor con la carta de un restaurante para compartir qué pilares son necesarios para construir una cartera sólida y equilibrada, como si de la dieta mediterránea se tratara. En este 'menú', cada vez hay más conciencia de cuidar las acciones del presente para estar mejor el día de mañana, lo que implica que haya una serie de bases tanto a la hora de alimentarse como de invertir.

En un año «complicado en cuanto al comportamiento de activos respecto a la escasa volatilidad del pasado año», la ponente quiso recalcar que las emociones que generan los escenarios de incertidumbre «nos hacen tomar decisiones de inversión erróneas». Ante esto, animó a acostumbrarse a la volatilidad, porque «va a formar parte de lo normal y hay que navegar por ella y no caer en la tentación de asustarnos», lo que se traduce en «mantenerse invertidos» y no tirar la toalla en momentos de incertidumbre. «Vender antes de tiempo nos haría eliminar la posibilidad de recuperar y conseguir los objetivos a largo plazo. Lo que no vayamos a necesitar en el corto plazo tiene que estar invertido para tener rentabilidad el día de mañana», indicó.

Mantenerse activos, ser globales, ampliar el universo de inversión y estar diversificados para evitar el riesgo de concentración fueron otras de las claves que compartió. En este sentido, animó a que la renta fija forme parte de cualquier cartera privada y añadir activos alternativos que ayuden. «Hay que mantenerse fieles a los principios y más en los momentos de incertidumbre, porque así vamos a conseguir los objetivos financieros que nos hemos marcado», dijo.