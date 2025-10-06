Empresarios de Murcia y Valencia abordan sus ejes interterritoriales Región de Talentos regresa mañana con un foro centrado en los retos y visiones estratégicas que impulsan el desarrollo económico de ambas comunidades

La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, por su proximidad, se benefician tanto a nivel económico como social, ya que la cercanía geográfica facilita el intercambio comercial y la cooperación empresarial, así como la movilidad de trabajadores y estudiantes. Esta conexión también impulsa el desarrollo de infraestructuras de transporte y comunicación, mejorando la competitividad y atrayendo inversión. A esto se suma la fluidez de turismo y las tradiciones compartidas, que contribuyen a fortalecer lazos y al enriquecimiento mutuo. Con el propósito de analizar la conexión y puentes que existen entre ambas autonomías, el ciclo de ponencias Región de Talentos retomará mañana su actividad con el foro 'Experiencias empresariales. Eje Murcia–Valencia', que organizan los diarios LA VERDAD, 'Las Provincias' y Todo Alicante. Habrá un gran panel de expertos de los dos territorios para realizar una foto fija de la importancia del eje entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

El encuentro, que estará presentado por el periodista Gregorio Mármol, jefe de Redacción de LA VERDAD, se celebrará en la Sala de Cultura de Cajamar, en Murcia, y dará comienzo a partir de las 10.30 horas. Las personas interesadas en asistir tienen que inscribirse a través de la web eventos.laverdad.es, rellenando un sencillo formulario.

El foro lo abrirán el periodista Víctor Rodríguez, director de LA VERDAD, y María Dolores Pagán, directora territorial de Cajamar en Murcia. A renglón seguido, se desarrollará la primera mesa redonda, bajo el título 'Casos de éxito empresarial de despliegue interterritorial. Visión estratégica, retos y oportunidades', en la que intervendrán Javier López, director general de Hefame; Juanjo Alonso, director general de Hidrogea; Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum; José Luis Durán, responsable de Innovación del Grupo Hozono Global, y Miguel Ángel Herchiga, director de Estrategia de Caliche.

Después, la segunda mesa redonda, denominada 'Ejes estratégicos del desarrollo empresarial entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Análisis de las instituciones y asociaciones empresariales' reunirá a Miguel López Abad, presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem); Carlos Recio, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Murcia; Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur; Federico Fuster, vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV); Carlos Baño, vicepresidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, y Emilio Sampedro, presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia será el encargado de clausurar este importante foro, que cuenta con el patrocinio de Región de Murcia, Grupo Hozono Global, Hidrogea, Cajamar, DSM Soluciones Medioambientales y Casa Mediterráneo.