La Embajada de China en España sitúa Murcia como polo inversor «estratégico» El ministro consejero de la institución aboga por promover las inversiones entre los empresarios chinos y españoles, así como el intercambio de culturas

Benito Maestre Murcia Miércoles, 15 de octubre 2025, 01:09

«Me llena de esperanza imaginar que próximamente más empresas chinas van a venir a la Región de Murcia para explorar esta tierra de oportunidades», auguró el ministro consejero de la Embajada de China en España (segunda jefatura de la institución), Qu Xun, en la primera parte del encuentro 'Innovación y liderazgo en energías limpias'. En español, abrió su intervención presentando a buena parte de la delegación empresarial del gigante asiático que acudió al evento: «Son personas muy conocidas en nuestro país». Al respecto, remarcó el «coraje y espíritu aventurero» de la compañía CTG (China Three Gorges) Europe por poner el foco en el Viejo Continente, en general, y España y la Región de Murcia, en particular. «Son ubicaciones estratégicas para sus inversiones», afirmó, para a continuación bromear con que «es una empresa pequeña en China, pero un monstruo a nivel internacional».

Qu Xun alabó el potencial de la Región de Murcia («puede ser una pantera en la carrera al sol», comparó) y también su poder de atracción para el tejido productivo chino, desde el ámbito de la electricidad hasta el financiero. «Estamos ansiosos de participar en el desarrollo, progreso y avance de esta tierra. No dudamos de que Murcia nos va a recibir con los brazos abiertos, porque China ha depositado sus esperanzas en España desde hace varios años», confesó.

Aseguró que la Embajada («la más grande de China en el mundo hispanohablante», presumió) trabaja en aumentar la amistad y cooperación entre China y España, y adelantó que su hoja de ruta para los próximo diez años incluye dos direcciones, las inversiones y el intercambio de culturas. «Ofrecemos nuestro apoyo para que los empresarios chinos y españoles cooperen y generen beneficios para ambos pueblos», explicó.

Xu Qun adelantó que el gigante asiático aumentará su capacidad para producir energía, coincidiendo con una etapa marcada por la IA

Qu Xun apostilló que la electricidad es un «elemento indispensable para la vida cotidiana y la producción de las sociedades», y destacó que China ha batido el récord de consumo mensual de electricidad, superando por primera vez el billón (1,02) de kilovatios-hora el pasado julio. «El tamaño de China en la producción de electricidad es, más o menos, cuatro veces el de toda la Unión Europea», equiparó, incidiendo en que «aumentará su capacidad» porque «estamos en una nueva era, indispensable para el uso de la inteligencia artificial y la automatización».

Sobre energías renovable, el tema de esta jornada técnica, el diplomático hizo hincapié en el liderazgo de China en la carrera de la transición verde: «Ha avanzado mucho con respecto a Europa y Estados Unidos». En este sentido, recordó el anuncio que el presidente Xi Jinping dijo recientemente en el marco de la Asamblea General de la ONU sobre los nuevos planes nacionales relacionados con el clima para 2035, «para evitar las catástrofes naturales», entre ellos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7% a 10% respecto al nivel máximo alcanzado, además del compromiso a que el consumo de energía no fósil en el país represente más del 30% del total de energía.