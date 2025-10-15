La compañía de la planta solar de Mula prevé duplicar su capacidad de renovables en Europa CTG Europe apuesta por la construcción de un centro de control en Madrid para ampliar el almacenamiento eléctrico en el mercado ibérico

La transición energética hacia un modelo con fuentes renovables, como la solar, para mejorar la eficiencia del proceso y garantizar un sistema más competitivo y accesible, sitúa la Región de Murcia en el mapa internacional, principalmente por reunir una serie de características que la convierten en un territorio clave para el crecimiento del sector. Ejemplo de su apuesta por la generación de energía limpia y la implementación de medidas sostenibles es la planta fotovoltaica de Mula, que se convirtió en 2019 en el proyecto más grande de este ámbito a nivel europeo.

Adquirida por China Three Gorges Europe (CTGE) hace unos meses, esta operación reforzó la consolidación del gigante asiático en el sector energético nacional. «Nos dedicamos a la generación de electricidad», presentó Ignacio Herrero la actividad de la empresa CTG, en la que ejerce el cargo de CEO en su filial de Europa y con presencia en once países, en el encuentro 'Innovación y liderazgo en energías limpias' que se celebró ayer en Murcia, con el objetivo de dialogar sobre el futuro energético entre China y España. La cita, que estuvo moderada por el periodista Gregorio Mármol, jefe de Redacción de LA VERDAD, en el Hotel Nelva, concitó una alta afluencia de autoridades y empresarios de ambas nacionalidades.

Conocedor del sector desde que era bien pequeño («en vez de estar jugando con mis amigos en verano, me iba con mi padre, ingeniero en la central de Lemóniz, y su equipo a visitar las construcciones de las centrales hidroeléctricas»), Herrero inició su intervención haciendo un recorrido por la historia de la empresa, retrotrayéndose a los inicios, que coincidieron con la construcción de la presa de las Tres Gargantas en China, que tiene una potencia instalada de 22,5 gigavatios, lo que equivale a «prácticamente toda la potencia instalada del sistema eléctrico portugués», agregó. Eso sí, dejó claro que CTG «es una 'utility', como una Iberdrola china, y no un fondo soberano ni fondo de inversión». También narró algunos de los hitos logrados por la filial europea.

Con la vista puesta en el futuro, el directivo reconoció que su compañía prevé «duplicar» la capacidad en Europa, sobre todo en los países donde ya tiene presencia, como España. Sin duda, esta decisión beneficia directamente a la Región de Murcia, que ha acaparado la mayor inversión a nivel nacional: 800 megavatios (MW) de los 1,9 kilovatios (kW) de capacidad renovable operativa. Otra de las conclusiones que compartió fue la de seguir con la estrategia de descarbonización, esto es, continuando con su compromiso orientado exclusivamente a las energías limpias.

Momento «crítico»

Alertó de que el sector eléctrico atraviesa un periodo «crítico», fundamentalmente por «los avances tecnológicos, la sostenibilidad, el compromiso ambiental y las inversiones». Sobre esto último, abogó por aumentar la capacidad para generar electricidad y así hacer frente a la demanda, que, a día de hoy en España, supera la oferta. Al hilo, aconsejó actualizar la visión acerca de cómo se invierte en el sector y cómo éste interactúa con los distintos segmentos de la cadena de valor.

Así ha sido el Foro de Innovación y Liderazgo en Energías Limpias de LV Nacho Garcia

Preguntado en el tiempo de coloquio por un espectador sobre si su compañía tiene intención de invertir en almacenamiento, Herrero respondió que sí. «El almacenamiento, a día de hoy, es la tecnología que puede ayudar a revertir la situación no positiva de las plantas solares, porque aporta flexibilidad a la generación de electricidad que se vierte a la red y que además sea de mayor calidad», explicó. A renglón seguido, avanzó que CTG Europe está construyendo con una empresa española, que no china, su centro de control en Madrid para todo el mercado ibérico, al que definió como «el cerebro de todo nuestro sistema en Europa». Esta nueva infraestructura albergará baterías de almacenamiento. «Cualquier desarrollador fotovoltaico tiene que estar pensando en el almacenamiento, porque no hay demanda en el mercado para proyectos solares que no lo tengan», argumentó.

Aportar valor

Herrero también contestó que, hasta la fecha, su compañía apuesta por la compra de proyectos energéticos en operación o con compromiso por parte del vendedor de ponerlos en operación. «Somos una empresa industrial que aporta valor en el desarrollo y construcción de los proyectos», justificó.

Sobre cómo ha cambiado la relación empresarial entre China y España, aseguró que «la confianza es un valor absolutamente clave en la cultura empresarial china», que tildó de cauta. De hecho, su cargo no lo había ocupado hasta el momento un perfil no asiático: «Lo mío fue un experimento», indicó. «Somos distintos, pero lo importante es el resultado», confesó, recomendando «buscar y encontrar el equilibrio de beneficiarnos de lo bueno de la cultura empresarial china, pero manteniendo la creatividad, iniciativa y liderazgo del mundo occidental. En la compañía seguimos haciendo pruebas, pero todavía queda margen de maniobra».

El evento 'Innovación y liderazgo en energías limpias' está organizado por LA VERDAD, CTGE (China Three Gorges Europe) y la Fundación Cátedra China, dedicada a fomentar el conocimiento y las relaciones institucionales entre España y China, además de la realidad global y el peso del gigante asiático en el siglo XXI.

«El Gobierno regional es favorecedor a cualquier inversión productiva»

«No podemos mantener un modelo productivo que no sea compatible con la sostenibilidad medioambiental». Así de tajante se pronunció el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, en el cierre del evento. Mencionó dos ventajas de la Región de Murcia para acoger proyectos relacionados con las energías renovables: por un lado, las condiciones geográficas y orográficas inherentes, y por otro, un «Gobierno regional y ayuntamientos absolutamente favorecedores a cualquier tipo de inversión productiva». Por ello, confió en que la apuesta de CTG Europe por la Región de Murcia (adquirió en el primer trimestre de 2025 la planta solar fotovoltaica de Mula) no fuera la última: «Espero que se puedan concretar más iniciativas económicas que pongan en valor la Región de Murcia y el uso de las energías limpias». «El desarrollo sostenible no es sólo conservar lo que tenemos, sino construir juntos lo que merecemos», concluyó.

«Las renovables son el pilar central del nuevo modelo económico»

El periodista Víctor Rodríguez, director de LA VERDAD, citó la Región de Murcia como ejemplo destacado en la transición hacia las energías renovables, que «están dejando de ser una alternativa para convertirse en el pilar central de un nuevo modelo económico y productivo», afirmó. Asimismo, matizó que cada nueva planta solar no solo representa megavatios de capacidad instalada, sino también «oportunidades de empleo, competitividad empresarial y compromisos medioambientales». A esto se suma la red de alianzas que se crean para la puesta en marcha de estos proyectos, en los que se fortalece la cooperación entre instituciones, empresas e iniciativas que promueven el diálogo y el entendimiento internacional. Con respecto a la influencia de China en las energías renovables, añadió que el gigante asiático «se ha consolidado como un referente mundial en el desarrollo tecnológico y la producción del sector, y su presencia en Europa ha supuesto un impulso decisivo para este ámbito».