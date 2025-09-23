El agro murciano apuesta por la formación para transformar los datos en acciones reales

Lydia Martín Murcia Martes, 23 de septiembre 2025, 01:11 Compartir

Las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y la innovación están transformando uno de los sectores más importantes para la economía de la Región de Murcia: el sector agroalimentario. Los avances aparecen cada vez a mayor velocidad y sus profesionales se encuentran, por un lado, ante una oportunidad para mejorar su competitividad y ganar en eficiencia en sus procesos y, por otro, con el reto de hacer que esa eficiencia también sea económica.

Sin embargo, «la digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para seguir avanzando». Así lo compartió ayer Víctor Rodríguez, director de LA VERDAD, en la apertura de la jornada 'Digitalización e IA en el sector agroalimentario', organizada por este medio con el respaldo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Hispatec Agrointeligencia. Un foro que permitió a los profesionales del sector compartir sus inquietudes y marcar el rumbo hacia un futuro que suma ahora la IA a herramientas como el internet de las cosas o el análisis de datos. Esta «revolución a la hora de entender el sector», que va desde la forma de gestionar los cultivos hasta de comercializar o mejorar la calidad de los productos –sin olvidar la importancia de la sostenibilidad–, plantea numerosos interrogantes que algunos de los representantes del agro abordaron en el Hotel Rincón de Pepe.

Para José Luis Molina, consejero delegado de Hispatec-Agrointeligencia, el problema principal es que «estamos trabajando con tecnologías con potencial transformador, pero en un momento de adolescencia en su implantación y aplicación». En este aspecto, el fundador y director general de Ritec, Luis Miguel Peregrín, apuntó a que el gran problema es la capacitación de los agricultores para el uso de esta información. «Adquirimos datos y los analizamos, pero el tercer paso es actuar y a veces no tenemos las herramientas para hacerlo de forma adecuada y nos saturamos», apuntó. Un punto de vista que también compartió Antonio Marhuenda, afirmando que «el modelo actual de producción está obsoleto». «Hay que dar un cambio radical de modelo productivo y de mentalidad», indicó el socio fundador y gerente de INTA, haciendo referencia a la necesidad de formación para introducir nuevos sistemas a todos los niveles, desde el agricultor hasta técnicos agrícolas. Para el experto, el problema en sí no son los medios que ya tienen disponibles, sino «motivar al sector para que se plantee el cambio y dé ese paso».

Una plataforma común

Más allá de la necesidad de saber aplicar los datos recopilados en acciones reales en el sector agroalimentario, los ponentes en esta jornada subrayaron la necesidad de que se estandarice la integración de los datos para que «hablen el mismo lenguaje», tal y como destacó el investigador del Imida Alejandro Galindo. «El reto es que las empresas que trabajemos en la cadena armemos una estructura, un esqueleto fácil de interpretar, con ciertos estándares para trabajar de forma ágil y tomar decisiones», guió Javier Juárez, director general de ventas de Azud, remarcando la necesidad de «una herramienta que lo haga más fácil» y de que se trabaje desde la interoperabilidad.

La falta de relevo generacional y el coste de la transformación digital preocupa a sus profesionales

En este sentido, los expertos recordaron la importancia de la colaboración público-privada, no solo a nivel de financiación para el sector, sino para ofrecer ayuda e información y «que se aplique la ciencia real en el sector», indicó Galindo. «Tenemos mecanismos organizativos como cooperativas y empresas agroalimentarias que integran a los agricultores y son agentes idóneos para potenciar y favorecer la transformación digital del sector, aglutinando toda la cadena de valor», señaló el consejero delegado de Hispatec-Agrointeligencia.

Galindo también hizo referencia al papel de los centros de investigación para orientar a los productores sobre la medición real de muchos de los sensores que hay en el mercado, contribuyendo a que se informen previamente ante la sobresaturación de opciones.

Generar valor añadido

Para los expertos del agro, lo más importante con el uso de estas herramientas es que genere valor añadido y que sea rentable, porque «si el agricultor no percibe que va a mejorar y sacar mejor rendimiento, no se va a implantar de forma eficaz», matizó el investigador del Imida, poniendo como ejemplo sensores que ahora, tras su implantación hace años, empiezan a registrar rentabilidad. «Tenemos que buscar valor añadido, y las tecnologías que nos permite mejorar esto son aquellas que mejoran la eficiencia del uso de agua y fertilizantes y también las que nos permiten controlar los invernaderos y compartir datos», indicó Marhuenda.

Tal y como señaló Molina, la falta de visibilidad en el retorno de las inversiones hace que el agricultor vea la transformación digital en términos costes y no de retorno de inversión.

Este aspecto, apuntaron, conecta con el problema del relevo generacional, ya que consideran que la falta de inquietud viene del desánimo por no ver el resultado a corto plazo de estas acciones y que hay que «hacerlo atractivo para atraer el talento al sector», subrayó Juárez, que confía en la inteligencia artificial para solucionar este problema. «Buscamos más productividad y eficiencia y menos costes. Así que hablemos de inversión y de cuándo se va a amortizar», añadió.

«La tecnología tiene que expresarse en un valor que mida el esfuerzo del agricultor por mejorar y ser más eficiente, usando datos reales como modelos de huella hídrica o producción vegetal, que tienen valor de verdad y que van más allá de las estadísticas», complementó Galindo. «Mejorar la rentabilidad no es aplicar herramientas. Las decisiones tenemos que implementarlas nosotros y la base fundamental es la concienciación de todos los componentes del sector», concluyó Marhuenda.

«La IA nos va a permitir avanzar más rápido»

Durante la apertura del acto, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, mostró el compromiso del Gobierno regional de impulsar el crecimiento del sector agro con la incorporación de las últimas tecnologías, la modernización y la sostenibilidad «que contribuirán a impulsar un mayor rendimiento, rentabilidad y cuidado del medio ambiente». «Estamos convencidos en que hay que buscar soluciones basadas en la técnica y el conocimiento científico, porque ahí está la clave de éxito», subrayó la consejera.

Destacó el papel del Sistema de Información Agraria de Murcia (SIAM) para que los profesionales del sector puedan tener datos meteorológicos en tiempo real que les ayuden a tomar decisiones, así como otros avances de optimización y frecuencia de riego. A esto se suma ahora la inteligencia artificial, «que nos va a permitir avanzar más rápido», con el desarrollo de nuevos modelos digitales que permitan «obtener datos e información para crear modelos predictivos y de aprendizaje continuo para que el agricultor se anticipe».

Rubira transmitió con convencimiento que el presente y futuro de la agricultura pasa por la implementación de estas herramientas tecnológicas, así como la importancia de sumar esfuerzos para que nadie se quede atrás en la brecha digital y «que la tecnología sea una aliada y no una barrera» para construir una agricultura más fuerte, justa y sostenible.

Un 70% de los profesionales del sector siguen viendo los costes de la digitalización como un obstáculo

Un 66,1% de los profesionales del sector agro tienen interés en involucrarse en nuevas herramientas digitales y tecnológicas, entre las que se incluye la inteligencia artificial. Este dato, a priori optimista, se contrapesa con el hecho de que el 70% de ellos consideren que los costes son un obstáculo para llevar a cabo la digitalización. Así lo compartió ayer durante la jornada 'Digitalización e IA en el sector agroalimentario' el director de Fundación Cajamar, Manuel Láinez, en una ponencia en la que analizó la situación actual del sector y sus retos presentes y futuros.

El elemento fundamental para llevar a cabo esta transformación no es otro que el teléfono móvil, según apunta el estudio realizado por la entidad; un dispositivo en el que tienen interés de recopilar datos sobre el estado del suelo y su explotación, predominantemente, en el caso del sector agrario, y que varía si se trata de la industria alimentaria o la ganadería. En este último ámbito, el 25% afirma que todavía no toma ningún dato, frente a un 51% de las empresas de la industria que sensorizan tanto el proceso productivo como su calidad, especialmente los subsectores de bebidas, clasificación de huevos y molinería y almidones, seguidos de cerca por el del vino.

«Hemos empezado ese proceso de transformación, pero aún no estamos excesivamente desarrollados», apuntó el experto, señalando la automatización de procesos, los sistemas de control de calidad, las tecnologías de procesos y los sensores como los aspectos a los que más esfuerzos destinan en lo que se refiere a herramientas digitales. De hecho, el 47,3% del uso de sistemas de IA en agricultura y ganadería se destinan al análisis de datos, el 24,3% a la automatización y ayuda a toma de decisiones y el 21,6% para permitir el movimiento físico de las máquinas. Solo un 5% afirma no tener competencias digitales.

Robotización como solución

En la agricultura, el 89% de los encuestados apuntaron a la robotización como la solución. Se la plantean en la recolección (18,3%), en el monitoreo y control de plagas, y la aplicación de fertilizantes y siembra. En el caso de la ganadería se añade la alimentación de animales,

y en la industria agroalimentaria el embalaje.

Uno de los datos más relevantes se centra en que el 89,9% de las personas que trabajan en el sector agroalimentario valoran positivamente compartir los datos de su unidad productiva con otros agentes. «Hay predisposición para aplicar, pero les preocupa el anonimato, la propiedad, la calidad de los datos y el tratamiento de los mismos», puntualizó Láinez como los tres elementos limitantes a la hora de ceder sus datos.