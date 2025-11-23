Sondeos Martínez: técnica, precisión y garantía en sistemas de perforación

J. V. Piera Alicante Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

El grupo empresarial Sondeos Martínez está especializado en la construcción de pozos y sondeos y cuenta con más de 40 años en el sector, del que ha aprendido que el agua es un bien básico y debe utilizarse con responsabilidad. Se ubica en Villena y Almansa, ciudades conocidas por su riqueza en aguas subterráneas y el tradicional aprovechamiento de las mismas, y presta servicio a nivel nacional.

Su actividad abarca la mayor parte de las intervenciones en el campo de los sondeos, desde la perforación, desarrollos, equipamiento y mantenimiento hasta la testificación geofísica y la construcción de sondeos con fines especiales como geotérmicos, minería de halita y otros minerales, sondeos termales o para osmotización. Para ello, dispone de instalaciones, maquinaria y personal técnico perfectamente cualificado para ofrecer el mejor servicio, atendiendo con rigurosidad las necesidades agrícolas o urbanas.

Sondeos Martínez Teléfonos. 965 806249 y 677 480817

Web. sondeosmartinez.com

Sondeos Martínez cuenta con maquinaria capaz de trabajar con todos los sistemas de perforación utilizados en la construcción de sondeos, desde la tradicional percusión con cable hasta la más moderna rotopercusión, pasando por la rotación directa o con línea de aire –rotación inversa–. Esta versatilidad permite ofrecer las soluciones más adecuadas, en función de la profundidad, diámetro, materiales a perforar o plazo de ejecución.

Igualmente, dispone de tres modernos equipos de testificación geofísica, capaz de certificar el perfecto acabado de obras, realizadas por Sondeos Martínez o por terceros, hasta 1.500 metros de profundidad, garantizando su entrega en condiciones óptimas al cliente final. Este equipo también permite abordar con garantías la evaluación del estado de sondeos problemáticos que sufran pérdidas de caudal, envejecimiento de la entubación o variaciones de la calidad del agua; y permite valorar sondeos en minería de gran diámetro.

En los últimos años, Sondeos Martínez ha realizado un importante esfuerzo en la modernización de la maquinaria y mejora de las instalaciones. En este sentido, posee los certificados ISO 9001 e ISO 14001 que reflejan su compromiso con el aseguramiento de la calidad del trabajo y la protección del medio ambiente, los cuales les avalan para dar respuesta a los clientes más exigentes, como administraciones públicas de distinto nivel y grandes empresas.

