Puerto lumbreras, éxito en la optimización de sus escasos recursos hídricos

EFQ. Puerto Lumbreras Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

La Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras, consciente de que los sectores agrícola y ganadero son el auténtico motor económico del municipio, ha contribuido, y lo seguirá haciendo, de manera decisiva para consolidar su desarrollo. Así lo asegura su presidente Antonio Martínez Reverte, quien subraya que «en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para modernizar el regadío en el municipio y conseguir todos aquellos recursos hídricos necesarios para su desarrollo, pero aún queda mucho por hacer».

En este sentido, el órgano lumbrerense contempla una serie de actuaciones relevantes que verán la luz próximamente, entre ella la construcción de cuatro embalses de regulación para aumentar la capacidad de la Comunidad de Regantes y la modernización de regadíos en el sector del Esparragal - Estación de Puerto Lumbreras. «Seguiremos trabajando con la misma ilusión y afán, como hemos hecho siempre, para que los nuevos proyectos sean pronto una realidad», incide Martínez Reverte.

A esto se suma la reciente gran inversión en materia de eficiencia energética, que ha consistido en la instalación de plataformas flotantes con placas solares en dos de los embalses de mayor consumo, con el propósito de reducir la factura eléctrica; porque estas instalaciones suponen más de un 60% del consumo total de la Comunidad de Regantes.

El continuo esfuerzo en la optimización de los escasos recursos hídricos disponibles, con la aplicación de la última tecnología en el sistema de riego automatizado, ha permitido que hoy la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras sea todo un referente en su adecuada gestión, que está en la base del importante desarrollo de la agricultura y ganadería lumbrerense, convirtiéndose así en el auténtico motor de desarrollo del municipio, creando empleo, fijando población activa y contribuyendo a satisfacer la cada vez más creciente demanda de productos alimentarios. Estos resultados también se enmarcan en el desarrollo agropecuario competitivo y sostenible desde el punto de vista medioambiental.

Temas

Informe del Agua