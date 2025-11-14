Ochenta aniversario del Cristo Resucitado

EFQ. Cartagena Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:51 Comenta Compartir

La histórica cita del sábado coincide con la celebración del 80 aniversario de la Cofradía que cada Domingo de Resurrección echa a las calles de Cartagena una de las procesiones más vistosas y concurridas.

Aprobada canónicamente el 29 de diciembre de 1943, su fundación fue impulsada por un grupo de jóvenes cofrades que buscaban completar el ciclo de la Pasión con la solemne procesión de la mañana de Pascua. La Cofradía ha sido históricamente precursora en la igualdad, abriendo la puerta a la participación plena de la mujer penitente desde 1946 con el tercio de la Santísima Virgen del Amor Hermoso, compromiso refrendado con la elección de Marien García Boj como primera Hermana Mayor de la Semana Santa cartagenera.

La imagen titular, Nuestro Padre Jesús Resucitado, es una destacada obra de Juan González Moreno, cofundador de la Cofradía, tallada en madera de pino y estofada en oro y plata, que representa un momento singular de la imaginería: Cristo victorioso y sereno, alzándose triunfalmente sobre una nube.

El trono es portado habitualmente por 100 hermanos portapasos, y para esta ocasión especial de la Magna Procesión Jubilar en Murcia, y como símbolo de su compromiso histórico con la inclusión, la Cofradía ha formado un grupo mixto de portapasos, permitiendo que hermanos y hermanas compartan juntos la misión de llevar al Resucitado. Este gesto, junto al reciente hito de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen del Amor Hermoso en 2023, subraya el profundo fervor y el espíritu de hermandad que la Cofradía llevará a la capital del Segura.

