La MCT registra unas cifras de producción y consumo al alza

EFQ Murcia Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:05 Comenta Compartir

El año hidrológico 2024-2025, que comenzó el 1 de octubre de 2024 y terminó el 30 de septiembre de 2025, ha vuelto a caracterizarse por el incremento de las producciones y consumos con respecto a años anteriores. Siendo de nuevo un año seco en el sureste español, donde el organismo presta su servicio, esta circunstancia no ha supuesto el establecimiento de medidas restrictivas al abastecimiento, siendo posible este logro gracias al abanico de recursos hídricos de que dispone el organismo y a la robustez y versatilidad de su sistema hidráulico. Asimismo, el año hidrológico 2024-2025 se ha caracterizado por un sustancial aumento de las precipitaciones acumuladas en el ámbito geográfico de la cuenca del río Taibilla, que han ascendido a 383,5 litros por metro cuadrado, frente a los 187,4 litros por metro cuadrado registrados en el año hidrológico 2023-2024.

Producción y consumos

Durante el año hidrológico 2024-2025 la producción total del organismo ha sido de 229,67 hectómetros cúbicos que, comparada con los 222,30 hectómetros cúbicos correspondientes al año hidrológico 2023-2024, supone un aumento con respecto al año hidrológico anterior de un 3,31%. Las cifras de este año hidrológico siguen una tendencia al alza. Los consumos también se incrementan, aunque esta vez a un ritmo algo menor, con un 2,1% de crecimiento.

El mayor incremento, tanto en términos absolutos como en porcentaje, ha vuelto a producirse en la provincia de Alicante, con 3,8 hectómetros cúbicos de incremento del consumo (93,64 hectómetros cúbicos en total), lo que supone un 4,2% más que el año anterior. La provincia de Murcia ha incrementado su consumo en 0,73 hectómetros cúbicos (126,28 hectómetros cúbicos en total), un escaso 0,59% más que el año anterior. La provincia de Albacete ha aumentado su consumo en un 13,32% (0,02 hectómetros cúbicos en total), aunque en términos absolutos la diferencia es casi imperceptible por la escasa población de los municipios a los que llegan las aguas de la Mancomunidad.

En la provincia de Alicante los municipios que han incrementado sus consumos más de un 10% con respecto al año anterior han sido Daya Vieja (24,08%), Granja de Rocamora (18,95%), Alicante (14,33%) y Hondón de las Nieves (10,93%), mientras que en la Región de Murcia han sido Albudeite (20,26%) y La Unión (11,52%).

El 28 de abril de 2025 tuvo lugar un apagón del suministro eléctrico a nivel nacional, que no tuvo incidencias directas en la prestación del servicio de abastecimiento en la Mancomunidad. Hay que recordar que todas las instalaciones del sistema hidráulico de la MCT contaron con autonomía suficiente para poder abastecer a la población durante las horas en las que no se contó con electricidad.

Temas

Informe del Agua