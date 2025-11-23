La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Antonio Pedreño, en la Cumbre Europea de la Economía Social 2025 que se celebró en septiembre en Murcia. Ucomur
Informe del Agua

Juan Antonio Pedreño: «El cooperativismo se centra en las personas y por ello debe defender su derecho al agua»

EFQ

Murcia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:58

La defensa del agua y la reivindicación de un modelo hídrico justo, estable y sostenible han sido históricamente pilares de Ucomur. Juan Antonio Pedreño reflexiona sobre la importancia de este recurso para la Región de Murcia y el papel del cooperativismo en su protección, un modelo que pone en el centro a las personas y que cree firmemente en defender su derecho a disponer de agua.

¿Qué motiva a Ucomur a la defensa y garantía del agua en la Región de Murcia?

–Esta tierra ha sabido progresar en condiciones adversas gracias al trabajo de miles de hombres y mujeres, un desarrollo que solo es posible gracias al agua y a su uso eficiente. El cooperativismo se centra en las personas y por ello debe defender su derecho al agua.

Por eso, Ucomur es y seguirá siendo un agente activo, defensor y comprometido con el futuro de la Región de Murcia. Y ese futuro necesita agua, porque es un recurso esencial para nuestra economía y nuestro bienestar.

El agua impulsa a toda la sociedad desde sectores como la agricultura, la industria agroalimentaria, la logística, el turismo o los servicios asociados. Garantizar su disponibilidad y su calidad es defender empleo, riqueza y futuro. Es un compromiso ético con nuestro territorio, con nuestras empresas y con las familias que viven de él.

¿Cuál es la respuesta de los regantes ante el apoyo de Ucomur?

–La relación entre Ucomur y los regantes es histórica y está basada en la confianza. Los agricultores reconocen que nuestra defensa del agua ha sido coherente y constante durante décadas, siempre desde el interés general y no desde posiciones coyunturales. Saben que nuestra voz es firme y argumentada, y que está respaldada por miles de cooperativistas.

En momentos especialmente complicados, como los derivados de los recortes del Trasvase Tajo-Segura o la inestabilidad normativa, hemos estado y estamos a su lado. Se sienten acompañados por una organización que entiende la dimensión económica y social del agua en la Región.

¿Qué papel juega el agua en el modelo cooperativo y en la economía social de la Región?

–El modelo cooperativo siempre ha concebido el agua como un bien compartido que debe gestionarse con responsabilidad colectiva. Se cuida, se optimiza y se preserva pensando en todos. Esa visión es clave para avanzar hacia un uso más inteligente y sostenible del recurso.

El agua sostiene un ecosistema económico que representa más del 30% del PIB regional si consideramos toda la cadena agroalimentaria, en la que participan directa o indirectamente multitud de cooperativas.

¿Ha trasladado Ucomur la demanda histórica del agua a instituciones estatales o europeas?

–Ucomur siempre defiende –ya sea en la Región, en Madrid, en Bruselas o donde haga falta– la necesidad de un modelo hídrico estable para el territorio murciano. Hemos mantenido reuniones con comisarios europeos, con grupos parlamentarios y con ministerios, insistiendo en que Murcia no puede depender de decisiones coyunturales que comprometan su futuro.

También trabajamos con Cepes, Social Economy Europe y otras entidades para que Europa entienda la dimensión social y económica del problema hídrico murciano y lo integre en sus estrategias de sostenibilidad y agricultura.

¿Qué objetivos se marca Ucomur en materia hídrica para los próximos años?

–Nuestro principal objetivo es contribuir a consolidar un modelo hídrico estable, solidario y basado en criterios técnicos, con un pilar fundamental como es el Trasvase Tajo-Segura. Seguiremos al lado de los regantes, apoyando sus reivindicaciones, que siempre sustentan la base del desarrollo y el bienestar de la Región de Murcia.

