Juan Antonio Pedreño: «El cooperativismo se centra en las personas y por ello debe defender su derecho al agua»

Juan Antonio Pedreño, en la Cumbre Europea de la Economía Social 2025 que se celebró en septiembre en Murcia.

La defensa del agua y la reivindicación de un modelo hídrico justo, estable y sostenible han sido históricamente pilares de Ucomur. Juan Antonio Pedreño reflexiona sobre la importancia de este recurso para la Región de Murcia y el papel del cooperativismo en su protección, un modelo que pone en el centro a las personas y que cree firmemente en defender su derecho a disponer de agua.

–¿Qué motiva a Ucomur a la defensa y garantía del agua en la Región de Murcia?

–Esta tierra ha sabido progresar en condiciones adversas gracias al trabajo de miles de hombres y mujeres, un desarrollo que solo es posible gracias al agua y a su uso eficiente. El cooperativismo se centra en las personas y por ello debe defender su derecho al agua.

Por eso, Ucomur es y seguirá siendo un agente activo, defensor y comprometido con el futuro de la Región de Murcia. Y ese futuro necesita agua, porque es un recurso esencial para nuestra economía y nuestro bienestar.

El agua impulsa a toda la sociedad desde sectores como la agricultura, la industria agroalimentaria, la logística, el turismo o los servicios asociados. Garantizar su disponibilidad y su calidad es defender empleo, riqueza y futuro. Es un compromiso ético con nuestro territorio, con nuestras empresas y con las familias que viven de él.

–¿Cuál es la respuesta de los regantes ante el apoyo de Ucomur?

–La relación entre Ucomur y los regantes es histórica y está basada en la confianza. Los agricultores reconocen que nuestra defensa del agua ha sido coherente y constante durante décadas, siempre desde el interés general y no desde posiciones coyunturales. Saben que nuestra voz es firme y argumentada, y que está respaldada por miles de cooperativistas.

En momentos especialmente complicados, como los derivados de los recortes del Trasvase Tajo-Segura o la inestabilidad normativa, hemos estado y estamos a su lado. Se sienten acompañados por una organización que entiende la dimensión económica y social del agua en la Región.

–¿Qué papel juega el agua en el modelo cooperativo y en la economía social de la Región?

–El modelo cooperativo siempre ha concebido el agua como un bien compartido que debe gestionarse con responsabilidad colectiva. Se cuida, se optimiza y se preserva pensando en todos. Esa visión es clave para avanzar hacia un uso más inteligente y sostenible del recurso.

El agua sostiene un ecosistema económico que representa más del 30% del PIB regional si consideramos toda la cadena agroalimentaria, en la que participan directa o indirectamente multitud de cooperativas.

–¿Ha trasladado Ucomur la demanda histórica del agua a instituciones estatales o europeas?

–Ucomur siempre defiende –ya sea en la Región, en Madrid, en Bruselas o donde haga falta– la necesidad de un modelo hídrico estable para el territorio murciano. Hemos mantenido reuniones con comisarios europeos, con grupos parlamentarios y con ministerios, insistiendo en que Murcia no puede depender de decisiones coyunturales que comprometan su futuro.

También trabajamos con Cepes, Social Economy Europe y otras entidades para que Europa entienda la dimensión social y económica del problema hídrico murciano y lo integre en sus estrategias de sostenibilidad y agricultura.

–¿Qué objetivos se marca Ucomur en materia hídrica para los próximos años?

–Nuestro principal objetivo es contribuir a consolidar un modelo hídrico estable, solidario y basado en criterios técnicos, con un pilar fundamental como es el Trasvase Tajo-Segura. Seguiremos al lado de los regantes, apoyando sus reivindicaciones, que siempre sustentan la base del desarrollo y el bienestar de la Región de Murcia.

