IA para seguir liderando la depuración y la regeneración de agua en Europa

El Gobierno regional, a través de Esamur, pone en marcha el proyecto Regen-IA, con el que se invertirán 7,3 millones de euros para sumar la inteligencia artificial a la depuración de aguas de los 45 municipios de la Región

EFQ Murcia Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:09

Las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (Edar) de la Región de Murcia incorporan Inteligencia Artificial a los tratamientos de depuración y regeneración de las aguas urbanas. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunciaba durante la celebración del foro Datagri 2025 en Murcia una inversión de 7,3 millones de euros en el proyecto Regen-IA, impulsado por Esamur, con el que se implementará la IA en las Edar que gestiona la Entidad de Saneamiento.

«Gracias a este proyecto se podrá reforzar la resiliencia hídrica de la Región mejorando los tratamientos de aguas urbanas que se regeneran para su reutilización en cultivos agrícolas», afirmó Fernando López Miras.

El presidente regional aseguró que «la Región de Murcia lidera la gestión inteligente del agua en España y con este proyecto damos un paso más hacia una administración del agua más eficiente y sostenible, basada en la innovación».

«Esta inversión aportará un impulso en innovación que aportará un valor añadido en la supervisión y control de las instalaciones, la seguridad de las aguas regeneradas o en la gestión de activos, entre otros», destacó el presidente.

Este proyecto está dentro de la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, contempla actuaciones orientadas a la planificación, modernización de instalaciones y desarrollo de plataformas digitales que integrarán toda la información del ciclo del agua en tiempo real.

«El objetivo es implantar un nuevo modelo de gestión eficiente en la depuración y regeneración del agua, adaptado a la nueva normativa europea, que permita a los municipios donde Esamur presta el servicio, adaptarse mejor al escenario de escasez hídrica y aumento de la demanda de aguas regeneradas», señaló López Miras.

Las actuaciones están financiadas con 5,95 millones con fondos europeos 'Next Generation', a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los 1,35 millones restantes con fondos propios de Esamur.

Proyecto Regen-IA

La IA es una herramienta que va a permitir usar gran cantidad de datos para detectar tendencias de sistemas complejos y diseñar algoritmos que puedan ayudar a la toma de decisiones en:

1) Procesos biológicos

Uno de los retos de la depuración es la eliminación de contaminantes emergentes como es el caso de los restos de medicamentos. Pequeñas partículas que ahora van a poder ser identificadas y eliminadas de las aguas regeneradas con mayor facilidad.

2) Mantenimiento predictivo

Las estaciones depuradoras ahora podrán tener controlado a través de estas herramientas cuando se tienen que sustituir. Estamos hablando tanto de filtros o luces ultra violeta como otros elementos de mayor tamaño permitiendo su cambio no solo al final de su vida útil, también si se detecta resultados dispares con los esperados.

3) Gasto energético

Reducir el gasto energético en los procesos de depuración es otro de los grandes retos. En varias plantas de Esamur ya se han instalado sistemas capaces de producir energía de fuentes renovables. Con la implantación de este proyecto, la IA podrá ayudar a identificar cual es la mejor fuente, ya sea la renovable o la red eléctrica, dependiendo de la producción de energía y de las necesidades de la planta.

Sensores y sistemas de control que se van a instalar: 90 sensores y actuadores inteligentes a los que hay que sumar 34 Scadas (sistemas de control y adquisición de datos).

Esta nueva instrumentación ofrecerá datos en tiempo real y ayudará a la toma de decisiones a los operadores de las diferentes estaciones de depuración mejorando de esta forma el proceso y la calidad de las aguas regeneradas.

