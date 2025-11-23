«La gestión del agua debe estar en manos de responsables químicos para garantizar la salud pública»

El Colegio Oficial de Químicos de la Región de Murcia defiende el papel fundamental de estos profesionales cualificados y colegiados

La gestión del agua es una actividad de alto impacto sanitario y medioambiental. El papel de los profesionales químicos colegiados en esta gestión es fundamental para garantizar un agua segura. Así lo explica el Colegio Oficial de Químicos de la Región de Murcia (Colquimur) a través de su decana, María Fuensanta Máximo al reiterar que «sin química no hay agua segura porque no hay tratamiento de agua posible y, por tanto, sin profesionales colegiados cualificados que se encarguen de su gestión en todas sus fases no hay garantías para la sociedad».

La química es la ciencia que permite entender, controlar y transformar la composición del agua, por lo que su papel es esencial en la gestión integral de este recurso. Por tanto, «detrás de cada análisis de potabilidad, cada proceso de depuración, cada sistema de desalación o tratamiento industrial, hay ciencia y, concretamente, química aplicada», explican desde Colquimur.

Los profesionales de la química son quienes determinan y tienen las competencias en la presencia de contaminantes y su concentración, la selección de reactivos y procesos de potabilización, la optimización de tratamientos físico-químicos y biológicos, así como la validación de la calidad del agua para consumo humano o vertido, entre otras competencias. «Potabilizar o depurar agua no es echar productos, es tomar decisiones basadas en química, toxicología y normativa sanitaria para garantizar que el agua sea segura para el consumo o para su retorno al medio ambiente», resume la decana María Fuensanta Máximo.

Químicos, ingenieros químicos y bioquímicos, son fundamentales para la salud pública al tratar el agua que beben los ciudadanos y usan las empresas en la fabricación de cualquier producto que fabrican o venden. Por ejemplo, a la hora de garantizar la migración de material en contacto con el agua.

Los profesionales de la química tienen competencias técnicas y legales para diseñar y supervisar procesos de potabilización, depuración y desalación, realizar muestreos representativos y análisis conforme a normativa, evaluar el riesgo de sustancias químicas y garantizar el cumplimiento legal en materia de vertidos y calidad del agua.

«La colegiación garantiza tres cosas fundamentales: competencia profesional verificada (titulación y especialización), la ética y responsabilidad, porque el profesional está sometido a un código deontológico y un seguro de responsabilidad civil, que protege al ciudadano, a la empresa y al profesional ante situaciones imprevistas», recuerda Colquimur. De esta forma, «cuando una empresa incluye en su plantilla a profesionales colegiados, está ofreciendo garantías al poner la salud pública en manos de responsables cualificados»

Empresas y administraciones deben asegurarse y garantizar que sólo el personal con la formación adecuada tome decisiones críticas sobre dosificaciones químicas, análisis o interpretación de resultados. Por eso, Colquimur defiende que solo profesionales con formación universitaria en Química, Ingeniería Química, Bioquímica, y titulaciones afines y debidamente colegiados pueden asumir esa responsabilidad.

La química del agua evoluciona constantemente: aparecen nuevos contaminantes (microplásticos, PFAS, fármacos), tecnologías (ósmosis inversa avanzada, tratamientos de oxidación avanzada, biofiltración...), nuevas normativas europeas, planes sanitarios y requerimientos de análisis. Colquimur apuesta por la formación continua, con cursos técnicos especializados, jornadas con expertos y empresas del sector y formación en seguridad, medio ambiente y legislación. «Un profesional colegiado debe acceder a formación actualizada y eso repercute en mejores resultados para las empresas, administraciones y mayor garantía para la sociedad», resume la decana.

