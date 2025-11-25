Francisco Ramón Gómez, fundador de Fruveco, premiado por su «ejemplar trayectoria profesional»

El homenajeado reconoce estar viviendo una «etapa ilusionante» al ver cómo la siguiente generación ya está liderando el día a día de la compañía, y «eso garantiza continuidad, estabilidad y visión de futuro»

Francisco Ramón Gómez, fundador de Fruveco, fue distinguido en los II Premios de la Industria Alimentaria de Agrupal con el galardón especial 'José García Palmer' como reconocimiento a una trayectoria profesional repleta de logros y éxitos empresariales.

«Este reconocimiento tiene un valor muy especial. Llevo toda mi vida profesional vinculada a este sector y recibir un premio otorgado por Agrupal, una asociación que reúne a empresas que representan la esencia de nuestra industria, es un honor enorme», asegura el premiado, reconociendo al respecto que «este galardón pone en valor el trabajo de varias generaciones».

Para el homenajeado este premio tiene aún más significado al ser Fruveco una empresa familiar. Recuerda que detrás del éxito de la compañía está la labor de sus hijos y otros miembros de la familia, que «participan activamente en el proyecto, ocupando puestos clave dentro de la organización. Es un homenaje a una trayectoria, pero también al futuro que ya está en marcha», asegura Francisco Ramón Gómez.

Las cuatro nuevas líneas de envasado automatizadas han incrementado la capacidad productiva de Fruveco en un 20%

Así se entiende que este premio, aun siendo un reconocimiento personal, sea entendido por el fundador de Fruveco como un premio colectivo. Y lo explica: «Nada de lo que hemos logrado habría sido posible sin el talento, la dedicación y la profesionalidad de todos los que forman Fruveco».

«Para mí, esta etapa es ilusionante: veo cómo la siguiente generación ya está liderando el día a día de Fruveco, y eso garantiza continuidad, estabilidad y visión de futuro», explica emocionado.

Añade que «este tipo de reconocimientos nos recuerda que vamos por el camino correcto y nos anima a seguir trabajando con la misma exigencia». Y recuerda que «las inversiones que hemos realizado recientemente y los proyectos en marcha son la mejor prueba de que queremos seguir creciendo, mejorando y aportando valor al sector».

El fundador de Fruveco considera que el éxito de la compañía se explica en un firme compromiso en la calidad, la innovación y la flexibilidad. «Creo que esas tres claves explican gran parte de nuestro crecimiento», asegura.

«En Fruveco siempre hemos apostado por escuchar al cliente, entender qué necesita y desarrollar soluciones a medida. También hemos invertido de forma contínua en tecnología y automatización, porque solo así se puede garantizar eficiencia, seguridad alimentaria y capacidad para competir en un mercado global», confirma Francisco Ramón Gómez.

Las verduras congeladas tienen un papel cada vez más importante: siguen garantizando acceso a productos vegetales de calidad todo el año, pero también se han convertido en un producto de conveniencia. Fruveco ha sabido adaptarse a este importante cambio, tanto en el producto como en los envases, y esa evolución ha sido clave para consolidarse como referente mundial.

«Balance positivo»

La compañía hace un balance positivo del año que está a punto de finalizar. La dirección de la empresa recuerda que en 2024 y en el primer trimestre de 2025 se pusieron en marcha cuatro líneas de envasado completamente automatizadas, lo que ha incrementado la capacidad productiva de Fruveco en un 20%. Sin duda, una apuesta importante que ya está dando resultados.

Otro hito clave ha sido la adquisición de una nueva compañía en Ychoux, Francia, especializada en judía verde y maíz congelado. Incorporar una planta con 50.000 toneladas de capacidad anual refuerza la diversificación de Fruveco y amplía su presencia industrial en un punto estratégico como es el sur de Francia. Con esta operación, la capacidad del Grupo asciende a 550.000 toneladas, lo que supone un incremento del 10%.

En cuanto a la evolución experimentada por los productos que comercializa Fruveco, también ha sido muy positiva, tanto en el mercado nacional como internacional. Actualmente el 70% de su volumen se comercializa en retail, un 25% en foodservice y un 5% en el canal industrial.

Y en exportación continúa con una trayectoria ascendente, representando el 95% de su volumen de producción.

Además, Fruveco confirma que está reforzando su presencia en mercados emergentes, especialmente en Asia, donde el consumo de verduras congeladas está creciendo a gran velocidad.

«Los nuevos productos han sido bien recibidos, especialmente aquellos pensados para aportar conveniencia y versatilidad», aseguran desde la dirección de Fruveco, muy al tanto de cómo las preferencias de consumo global siguen inclinándose hacia soluciones vegetales prácticas, seguras y con valor añadido.

El homenajeado afronta el próximo año con «entusiasmo y con la responsabilidad de seguir construyendo un proyecto que hoy ya tiene dimensión internacional, pero que nació con una esencia profundamente familiar». Recuerda en este sentido que «estamos aún en las primeras fases de la planta de Alhama y continuaremos con nuevas líneas de producción, envasado y capacidad de almacenamiento».

Fruveco aspira a seguir creciendo y es consciente de que estas inversiones son claves para reforzar su competitividad y asegurar el crecimiento sostenible del grupo. En resumen, la incorporación de una nueva fábrica en Francia y la ampliación en Murcia son pasos que permitirán a la firma seguir creciendo sin perder sus raíces familiares, que son parte fundamental de su forma de trabajar y de entender la empresa.

