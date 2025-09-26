Sucina, tierra de valiosos artesanos y artistas

Paco Cánovas y Sergio Triguero Sucina | Murcia Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

El pueblo de Sucina siempre ha estado ligado a la artesanía y las artes. Así se explica que acoja distintos mercados y ferias artesanas, así como talleres locales y distintos programas culturales.

María Milagros Avilés es una artista plástica nacida en Sucina, mientras que otras artistas como la guionista y escritora Marta Ros tienen orígenes familiares en la pedanía. También tiene vínculos muy estrechos la poeta y escritora Teresa Vicente, invitada al ciclo 'Origen Sucina', que ha participado activamente en distintos programas culturales del pueblo.

Indudablemente, la Asociación Cultural Sucina en Flamenco cuenta con gran peso en el impulso de artistas noveles, pero también premia a personas muy vinculadas con la pedanía, como son Julio García Cegarra, Loli Huertas, Fina Guillén Alcaraz o Tatiana López Simion, entre otros muchos.

Ginés Marín, artesano de la guitarra

Ginés Marín con una de sus 'ginesas'.

Ginés Marín nació en 1951 entre la fragua de su padre y la construcción de carros. Siendo un adolescente construyó su primer violín. El tratamiento de la madera y su destreza con las herramientas, junto con su amor por la música, han sido determinantes en su labor como artesano.

Empezó construyendo violas y violines. Este aprendizaje fue fundamental para aplicar las técnicas de construcción en la elaboración de lo que serían sus obras maestras: guitarras flamencas y clásicas Ginés Marín, las 'ginesas' como las llaman los profesionales... Han dado la vuelta al mundo, siendo tocadas por guitarristas flamencos y clásicos, tan ilustres como Diego del Morao, Antonio Rey, Óscar Herrero entre otros. Sus piezas se pueden encontrar en lugares como Corea del Sur, México, Gran Bretaña, Francia, USA o la India. También ha formado a alumnos en sus técnicas de construcción.

Guillermo Avilés, el mago de los trucos y las tretas

Guillermo Avilés

Ginés Guillermo Avilés Andreu nació en Sucina en 1979. Desde pequeño siempre le fascinó la magia. Reconoce que se quedaba con la boca abierta cuando veía en la televisión a los grandes magos de la época. Siendo ya adolescente su tía Pilar tuvo a bien regalarle el libro 'Trucos y tretas' con el que aprendió sus primeros trucos de cartas. Luego llegaría la colección de fascículos 'El mundo mágico de Tamariz' y ya sobre el año 2000 conseguiría libros de magia más avanzados y comenzó a desenvolverse con soltura con los trucos de cartas.

Al poco tiempo conoció la Asociación Murciana de Ilusionismo, donde conoció al gran mago Josely , quien le enseñó magia de salón. Después, junto a varios magos de Murcia, fundaron el Circuito Murciano de Ilusionismo (CIMU)

En la actualidad, Guillermo es un mago profesional que está especializado en magia para niños y familiar. También da conferencias en congresos de magia. Actúa principalmente en la Región de Murcia, aunque también es reclamado por toda España en bibliotecas, colegios y eventos varios.

Superstar, un grupo que hizo escuela

Actual formación de Recuerdos 7.5.

El grupo Superstar se forma en el año 1973. Lo inician cuatro jóvenes de Sucina con inquietudes musicales para interpretar canciones de aquellos años. Los componentes de la formación inicial fueron: Jesús, a la batería; Asensio, al bajo; José Luis, a la guitarra rítmica; y José María a la guitarra solista. Posteriormente se incorporaría Paco al teclado.

Su andadura musical comienza actuando en las fiestas de poblaciones de la geografía murciana. Al cabo de un corto periodo de tiempo se produce un cambio. Deja el grupo Asensio y se incorpora Salvador al bajo. A raíz de este cambio el grupo pasa a denominarse Los Hobbys, disolviéndose en 1980.

En el año 2020, a instancias del teclista Paco, componente antiguo del grupo y con las mismas inquietudes musicales por su parte que cuando se formó casi 50 años atrás, este y el bajista Salvador se volvían a reunir con nuevas incorporaciones formando el grupo Recuerdos 7.5, que actualmente sigue dándolo todo en los escenarios.