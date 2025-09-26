Una pedanía que respira flamenco y promueve el arte de artistas emergentes

Dirección y presidencia de la Asociación Cultural Flamenca de Sucina junto a Joaquín Zapata, alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas.

Paco Cánovas Sucina / Murcia Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

La Asociación Cultural Sucina en Flamenco, antes Peña Flamenca de Sucina, nació en el año 2004 con la idea de ser un escaparate de todos aquellos flamencos emergentes, para que tuvieran un escenario donde mostrar su arte y sus ideas creativas e innovadoras. Con ese fin, dos años después, se creó el Festival de Jóvenes Flamencos 'De Flamenco Va'.

A día de hoy, el festival va ya para la decimonovena edición. Han sido muchos los artistas jóvenes que han pasado por sus galas y festivales con más o menos arte y suerte y todos con mucha ilusión.

La Asociación Cultural Sucina en Flamenco está ubicada en la pedanía de Sucina, situada en el campo de Murcia, a 29 kilómetros de la capital, a una altitud de 174 metros y una extensión aproximada de 65 kilómetros cuadrados. Se encuentra junto a las pedanías murcianas de Cañadas de San Pedro, Gea y Truyols, Jerónimos y Avileses y los municipios de San Javier y el alicantino de Orihuela.

Más información Galardones 'De Flamenco Va': 2024: 'Aromas del Sur', propuesta Flamenca colectiva de: José Antonio Romero 'El Perrito' al cante; Álvaro Moreno a la guitarra y Sandra Dianez al baile. 2025.: 'Raíces flamencas', propuesta flamenca colectiva de: África Granados al cante; Angel Vera a la guitarra y Beatriz Cruz al baile.

Copas Sucina en Flamenco de Cante 2024: José Antonio Romero 'El Perrito'. 2025: África Granados

Copas Sucina en Flamenco de Guitarra 2024: Álvaro Moreno. 2025: Ángel Vera

Copa Sucina en Flamenco de Baile 2024: Lucía Benavides. 2025: Beatriz Cruz

Galardones 'Lugar de Arteaga' 2023: Juana Abellán Jiménez. 2024: Antonio Carreño Muñoz. 2025: Fina Guillén Alcaraz; Loli Huertas Carrasco; Francisco López Muñoz (a título póstumo); y Francisco García Alcaraz

Durante todo este tiempo, la asociación ha organizado más de 150 actividades repartidas entre galas flamencas, concursos de fandangos, 'Copa Sucina en Flamenco de Cante, Baile y Toque', conciertos didácticos para escolares, conferencias, presentaciones de libros, talleres de iniciación al baile para niños, exposiciones de fotografías y carteles, intercambios culturales con otras asociaciones, producciones propias 'El Flamenco Visión 1/2/3.0', la creación del galardón nacional 'Pozo de Sucina' (premia a personas y entidades que se distingan por su apoyo al flamenco en general y a la asociación en particular), y el galardón 'Lugar de Arteaga (dirigido a los lugareños más distinguidos por su apoyo al pueblo en cualquier actividad tanto cultural como deportiva o profesional).

Queda demostrado el firme apoyo de esta asociación a las jóvenes promesas del flamenco, puesto ocho cantaores que previamente habían pasado por sus festivales y galas flamencas posteriormente consiguieron la preciada 'Lámpara Minera' del Festival de La Unión (Miguel de Tena, Juan Pinilla, Rocío Márquez, Churumbaque hijo, María José Pérez, Amparo Heredia 'La Rempompilla', Rocío Luna y Gregorio Moya).

Actualmente, la asociación sigue ampliando sus objetivos, estrategias y actividades para llevar a cabo un proyecto más ambicioso y participativo, para lo cual y tras una evaluación permanente, planea las 'Propuestas Flamencas', una idea para facilitar a los jóvenes flamencos desarrollar propuestas innovadoras y creativas que una vez puestas en escena sean refrendadas mediante votación por el público asistente.

Entre los objetivos que persigue la nueva edición del Festival de Jóvenes Flamencos Va están promover el interés y sensibilidad de la población de cualquier edad por el arte flamenco; fomentar y apoyar a los jóvenes valores del cante, toque y baile; preservar y difundir los cantes de la Región (cantes de Levante); fomentar la actividad cultura de la Región de Murcia en torno al arte flamenco; dar a conocer el arte flamenco a la población murciana apoyando a sus jóvenes promesas; ser referente de la actividad flamenca abierta a personas de cualquier edad o lugar; y ampliar la oferta de productos culturales y sus lugares de realización.