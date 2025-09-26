La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miembros de la peña Los Gitanos de Sucina, con el Peñero del Año, Juan Fernández Muñoz.
Fiestas de Sucina

Los Gitanos de Sucina, peña ganadora de los concursos tradicionales

Peña Peñita Pena se lleva el premio a la mejor tortilla y marinera de las Fiestas de Sucina 2025

Murcia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:04

La historia de las peñas fiesteras de Sucina se remonta hace más de dos décadas, en un contexto de tradición agrícola que se ha transformado por el turismo y las grandes urbanizaciones.

Año tras año se van incorporando más peñas para preservar y promover las fiestas patronales y las tradiciones culturales del pueblo, organizando concursos y actos festivos para la pedanía y visitantes, siendo el espíritu de unidad y celebración que los define.

Este año la peña Los Gitanos de Sucina consiguió ser la única ganadora de los concursos tradicionales locales, así mismo se llevó el nombramiento de Peñero del Año, que recayó en Juan Fernández Muñoz. El premio a la mejor tortilla y marinera fue para Peña Peñita Pena.

