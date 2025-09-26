Doce jornadas de diversión, expresiones de fe, música en directo y gastronomía en Sucina

La pedanía reúne actividades para todos los públicos hasta el próximo 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario

Imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Sucina.

Programación

Hoy, 26 de septiembre:

19.30h. Rezo del Santo Rosario.

20.00h. Celebración de la eucaristía.

22.00h. Noche Remember.

Mañana, 27 de septiembre:

12.00h. Pasacalles Sucinero.

15.00h. Discomóvil en Plaza Arteaga.

16.00h. Fiesta de la espuma.

19.30h. Rezo del Santo Rosario.

20.00h. Celebración de la eucaristía y Pregón de fiestas a cargo de Pedro Galiano.

22.00h. XVI Gala Sucinera, arte y humor de los suciner@s. Recinto de fiestas.

Domingo, 28 de septiembre:

10.00h. Vamos camino del Rocío recorrido por las calles del pueblo.

11.00h. Almuerzo a los asistentes.

11.30h. Rezo del Santo Rosario.

12.00h. Celebración de la eucaristía.

14.00h. Tradicional concurso de paellas, en el recinto fiestas.

16.00h. Actuación de la escuela de baile Jesús Quiles y homenaje a Paco Avilés, presidente de la Peña Flamenca de Sucina.

16.30h. Tarde infantil.

17.00h. Tributo a El Canto del Loco.

19.00h. Carrera de cintas en moto en el recinto ferial.

Lunes, 29 de septiembre:

19.30h. Rezo del Santo Rosario.

20.00h. Celebración de la eucaristía.

Martes, 30 de septiembre:

19.30h. Rezo del Santo Rosario.

20.00h. Celebración de la eucaristía.

Miércoles, 1 de octubre:

19.30h. Rezo del Santo Rosario.

20.00h. Celebración de la eucaristía.

Jueves, 2 de octubre:

19.30h. Rezo del Santo Rosario.

20.00h. Celebración de la eucaristía.

Viernes, 3 de octubre:

19.30h. Rezo del Santo Rosario.

20.00h. Celebración de la eucaristía.

22. 00h. Black Friday. Desde Cuba, Marius con ritmo y sabor dará comienzo al fin de semana

23.30h. Actuación del dúo artístico Serendipity.

Sábado, 4 de octubre:

17.00h. Desfile internacional de carrozas y de comparsas.

19.00h. Rezo del Santo Rosario.

20.00h. Celebración de la eucaristía.

22.30h. Orquesta Zona Azul.

Domingo, 5 de octubre:

8.30h. Rosario de la Aurora.

9.00h. Campeonato de caliche.

9.00h. Diana floreada con la charanga Salta Acequias.

12.00h. Solemne celebración de la eucaristía y ofrenda de flores a la Patrona.

13.00h. Aperitivo organizado por la Hermandad de la Virgen del Rosario.

19.30h. Acto litúrgico con la Hermandad de la Virgen del Rosario.

20.00h. Solemne acto de la bajada de la Virgen del Rosario desde su Camerino y seguidamente solemne procesión con la Patrona por las calles de nuestro pueblo.

Lunes, 6 de octubre:

14.00h. Concurso de migas.

16.00h. Cintas en bici.

17.00h. Sucina será escenario de un acontecimiento histórico con la llegada de 'Sucina Baila 2025', que por primera vez presentará 'Circus', una celebración pensada para todas las edades.

Martes, 7 de octubre:

19.30h. Rezo del Santo Rosario.

20.00h. Celebración de la eucaristía por los difuntos.

Promesas y fervor por la Patrona

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de la pedanía de Sucina tiene sus orígenes en el siglo XVIII cuando Baltasar Arteaga, presbítero, destinó la hacienda de su propiedad, situada en el Campo de Murcia, llamada Cañada de Sucina, a la fundación de una capellanía colativa y perpetua, que tendría como consecuencia la gestación de una nueva localidad y parroquia. En aquel momento era obispo de Cartagena Juan Mateo López Sáenz y el primer párroco fue Juan Rubio Blanco. La imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario se encargó al escultor Roque López, quien realizó una talla de seis palmos, con niño y peana con nubes y dos serafines. En 1789, siendo párroco Juan Galera de Val y García, se trajo en andas la imagen desde el taller del artista en Murcia. En 1924, se realizó un nuevo trono para la Virgen del Rosario, que construyó el notable escultor valenciano Francisco Cuesta López. Sin embargo, durante la Guerra Civil española desapareció todo el patrimonio del templo parroquial y dependencias, salvo la imagen de Nuestra Señora del Rosario.