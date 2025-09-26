Fervor popular por unos festejos de genuina convivencia

Estimados sucineros, amigos y visitantes: Es un honor dirigirme a todos vosotros un año más en este recurrente saludo y preludio de las Fiestas Patronales ... en honor a Nuestra Señora La Virgen del Rosario.

La fiesta grande del pueblo de Sucina es una tradición centenaria que viene a recoger ese haz de costumbres practicadas por los lugareños, y que tiene su origen y esencia en la exaltación última de la figura de la patrona como madre protectora y curadora de todos los sucineros, y como símbolo aglutinante e identitario de carácter colectivo.

Es por ello, que os animo a canalizar este fervor popular a unos festejos de genuina convivencia y hermanamiento, dónde podamos disfrutar con júbilo y mesura de todos los actos programados por ésta nuestra Comisión de Fiestas.

Dedico desde estas páginas mi suma gratitud y reconocimiento al trabajo que viene realizando la bien avenida Comisión de Fiestas y a todas las empresas, comercios y particulares que con su aportación económica hacen posible que estos festejos sean una realidad.

Con el orgullo infinito de representar a mi pueblo, con la firme determinación de defender sus intereses asido de la templanza y la vehemencia necesaria, con la lealtad institucional que se precisa y desprovisto de cualquier tipo de estridencia, sólo me queda invocar: Viva la Virgen del Rosario y Viva el pueblo de Sucina.