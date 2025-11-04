El sector ganadero vuelve a Sepor en Lorca con más de 130 empresas expositoras y más de 500 productos y marcas comerciales

El presidente Fernando López Miras destaca el crecimiento de más de un 3 % en la exportación de animales vivos en los primero meses de 2025 durante la inauguración de la feria

El presidente regional, Fernando López Miras, junto a la consejera Sara Rubira, conversan con un responsable de una empresa expositora en Sepor.

La 58 edición de la feria Sepor volvió a reunir al sector ganadero regional, nacional e internacional en la ciudad de Lorca. En ella participaron más de 130 empresas expositoras y más de 500 productos y marcas comerciales representadas.

Este año tenía por lema 'Somos sostenibles' y ofreció un completo programa de presentaciones, mesas redondas y jornadas técnicas que abordan temas como sanidad animal, genética, sostenibilidad, innovación o digitalización. Asimismo, el tradicional Simpósium Internacional de Porcinocultura volvió a situar a la feria como uno de los principales exponentes del sector porcino a nivel mundial, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la puesta en común de casos de éxito.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, destacó durante la inauguración de la feria el crecimiento de la Región de Murcia en la exportación de animales vivos por valor de casi 160 millones de euros en los siete primeros meses de 2025, lo que supone un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por mercados, destacan Marruecos y Argelia, que irrumpe como segundo destino más importante este año. También tiene gran protagonismo el crecimiento de exportaciones en Europa, sobre todo en Alemania y Países Bajos.

«El sector está creciendo y es palanca de crecimiento y de generación de oportunidades en la Región de Murcia», dijo el presidente. Estos datos se unen al hecho de que la Región de Murcia ya lideró la exportación de animales vivos en 2024, con el 27,43 por ciento del total nacional. Además, ampliando el periodo de análisis, la Región de Murcia ha registrado un incremento de un 54,12 por ciento del valor de las exportaciones de animales vivos en los últimos cinco años.

Sanidad animal

El presidente subrayó que, dada la importancia del sector, el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia a la ganadería es «firme», especialmente en el ámbito de la sanidad animal. En este sentido, explicó que el Ejecutivo autonómico ha incrementado en un 25% la ayuda destinada a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, hasta alcanzar este año el millón de euros.

Con este incremento de las ayudas, la Comunidad ha buscado reconocer el papel esencial de estas asociaciones en la prevención y erradicación de enfermedades, en colaboración con los servicios veterinarios oficiales.

Además, el presidente regional también informó que este año 2025 los ganaderos de la Región ya han recibido 4,6 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común. Este año han sido cerca de 700 solicitantes los que, desde el pasado 16 de octubre, comenzaron a recibir el anticipo de estas ayudas. Así, las subvenciones permitirán mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.

