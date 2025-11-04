La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La visita institucional se detiene ante ejemplares de chato murciano en Sepor. CARM
Feria Sepor

El Gobierno regional apuesta por impulsar la competitividad, sostenibilidad y sanidad animal del sector porcino

NE.

Lorca

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

Dentro de las actividades que se han desarrollado en Sepor se encontraba el Foro Porcino Interporc Murcia. En él, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó el compromiso del Gobierno regional con el sector porcino «para impulsar la competitividad, sostenibilidad e innovación, además de garantizar la sanidad animal».

En él participaron representantes de las empresas referentes del sector y técnicos de la Administración, reunidos en Lorca para debatir sobre la situación actual y los retos del sector porcino.

Sara Rubira resaltó «la importancia estratégica del sector porcino, con una fuerte implantación en el medio rural, que genera empleo y fija la población». Además, añadió que «desde el Gobierno regional vamos a seguir trabajando con los productores para avanzar hacia una ganadería moderna, profesionalizada, innovadora y sostenible, y a continuar implementando medidas que nos permitan ser más eficientes con el ahorro de energía y de agua, mejorar la producción y minimizar el impacto en el medio ambiente».

Rubira apuntó que «el sector porcino regional se encuentra altamente profesionalizado y tecnificado, y una de sus prioridades es el impulso del bienestar animal, a través de la modernización de las instalaciones, para ofrecer los mejores cuidados y la mayor protección a los animales, y conseguir un estatus sanitario de gran nivel, que permite la exportación de animales y productos a numerosos países».

