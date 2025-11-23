Eneragua, soluciones técnicas sólidas, sostenibles y con un soporte que garantiza resultados duraderos

La compañía, especializada en el tratamiento integral del agua para uso industrial, municipal y agrícola, refuerza su capacidad tecnológica, desarrollando soluciones más eficientes, modulares y fáciles de integrar

Innovación, calidad y eficiencia marcan la hoja de ruta de Eneragua, empresa especializada en el tratamiento integral del agua para uso industrial, municipal y agrícola. Esta joven compañía ha afianzado su actividad como diseñadora, fabricante y especialista en la implantación de soluciones que abarcan desde la potabilización y la depuración hasta la reutilización y la desalación. Su trabajo abarca plantas llave en mano con tecnologías de filtración, ósmosis inversa, ultrafiltración, desmineralización, tratamientos físico-químicos, y depuración de aguas, incluyendo servicios de mantenimiento, análisis técnico y optimización de instalaciones existentes.

Cuentan para ello con sistemas de filtración innovadores y patentados que les permiten marcar la diferencia en multitud de aplicaciones, lo que les ha permitido ser un referente en el mercado.

Precisamente, quienes acuden a Eneragua buscando sus servicios valoran positivamente su capacidad para ofrecer soluciones específicas a las necesidades que se les plantean, combinando ingeniería y fabricación propia, además de una asistencia técnica muy cercana. Igualmente, los clientes aprecian el compromiso de la compañía con la eficiencia, la búsqueda continua de mejoras y su capacidad para reducir la generación de residuos y los costos.

«Evaluamos cada caso con la importancia que requiere, adaptándonos a las necesidades. La capacidad de producción en nuestras instalaciones (fabricación nacional) y la colaboración con proveedores estratégicos, nos permite ofrecer plazos cortos, control de calidad y trazabilidad», se asegura desde la dirección de Eneragua, que recuerda que cada uno de sus proyectos tiene vinculado un servicio postventa vivo, con opciones de mantenimientos y telecontrol con respuesta rápida en campo.

La compañía hace un balance «muy satisfactorio» de este 2025: «Hemos crecido en actividad, clientes y proyectos, reforzando nuestra posición como empresa especializada en soluciones de tratamiento de aguas». Considera que ha sido un año clave para consolidar su estructura, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la calidad de sus servicios. También ha sido importante por el vínculo sólido que ha sabido mantener con clientes y colaboradores. «Su compromiso nos impulsa a mejorar e innovar en cada proyecto», argumentan.

La inversión continua en innovación permite a Eneragua combinar tecnologías de vanguardia para diseñar soluciones completamente adaptadas a la calidad de agua y a las necesidades específicas de cada cliente. «Cada proyecto se estudia y se configura de forma individual, por eso es muy importante para nosotros tener las tecnologías más punteras en nuestros diseños», explican.

Eneragua refuerza sus lazos de fidelidad con el cliente con una política de acompañamiento continuo y seguimiento de sus innovaciones. «No abandonamos una instalación tras su entrega; realizamos un seguimiento directo tanto al cliente como a la tecnología implantada para asegurar su rendimiento real a lo largo del tiempo», aseguran.

Este seguimiento se complementa con la formación continua y el compromiso de estar siempre al día de las nuevas normas y directivas que se publican en España, para asegurarse así de que cada instalación cumple con lo que exige la legislación y está preparada para futuros cambios.

Este enfoque les permite integrar procesos eficientes, reducir consumos energéticos y químicos, y favorecer la reutilización del agua. Para Eneragua, «innovar es ofrecer soluciones técnicas sólidas, sostenibles y con un soporte permanente que garantice resultados duraderos».

A corto plazo, Eneragua se centra en reforzar su capacidad tecnológica, desarrollando soluciones más eficientes, modulares y fáciles de integrar en distintos procesos de tratamiento de agua.

Otro de los objetivos es impulsar la exportación. Como empresa murciana, procedente de una región que conoce muy bien la escasez hídrica y la necesidad de gestionar el agua con rigor, «creemos que esa experiencia nos aporta un valor diferencial para competir en mercados internacionales que enfrentan retos similares», valoran.

Además, Eneragua quiere mantener el foco en la adaptación a las nuevas directivas y exigencias ambientales, garantizando que todas sus instalaciones cumplen con la normativa más actual.

«Nuestro desafío inmediato es seguir creciendo de forma responsable, combinando tecnología, experiencia y una visión clara de sostenibilidad», terminan diciendo desde la compañía.

