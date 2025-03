Murcia: el agua que supera cualquier desafío

EFQ. MURCIA Domingo, 23 de marzo 2025, 08:14 Compartir

Aqualia es la empresa gestora del ciclo integral del agua en 15 municipios de la Región de Murcia, como San Pedro del Pinatar, Los Alcázares o Mazarrón. Fue en Yecla en el primero donde empezó a prestar servicio, allá por 1977. A día de hoy, presta un servicio esencial a más de 300.000 murcianos y murcianas. Tanto Aqualia como el resto del sector del agua ya son conscientes de que un recurso tan vital debe gestionarse y usarse de manera sostenible.

Aqualia tiene un papel que tomar en esa transformación que Murcia lidera. Además de una gestión eficiente del agua, apuesta por la reutilización y valorización de recursos hídricos 'El agua ha dejado de ser lineal. Ya no se consume y se vierte; ahora es circular', afirma Miguel Jiménez, director de la delegación de Aqualia en la Región de Murcia.

Un caso práctico es el proyecto NINFA, un desarrollo pionero que se lleva a cabo en el entorno de Los Alcázares. El proyecto tiene como objetivo monitorizar y tratar los contaminantes presentes en aguas subterráneas y superficiales con el objetivo de mejorar el estado de esas masas de agua y proteger el Mar Menor. De esta manera, pretende mitigar, entre otros aspectos, la eutrofización, que es el fenómeno responsable de la proliferación de algas fitoplanctónicas en esta zona. La famosa 'sopa verde' aparece como consecuencia de un aporte excesivo de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, en el ecosistema acuático.

Aqualia ha destinado alrededor de 30 millones de euros a la renovación de las canalizaciones en los 15 servicios que administra

Además, el proyecto NINFA incluye el tratamiento y valorización de efluentes de granjas, para lo cual se están analizando diferentes instalaciones ubicadas en los municipios de San Javier y Torre Pacheco, entre otros. La iniciativa cuenta con 4 millones de euros de financiación y es parte del programa Horizon Europe, una iniciativa de la Unión Europea para la investigación y la innovación hasta 2027.

Una infraestructura a la altura

La infraestructuras del agua se están modernizando y adecuando para adaptarse a las nuevas directivas europeas que velan por maximizar la calidad del agua y la protección del medioambiente. Pero el mantenimiento de todas esas instalaciones sigue siento fundamental y una asignatura que no se debe descuidar. Una infraestructura hídrica en buenas condiciones garantiza un suministro fiable de agua, la protección de la calidad del recurso y el mantenimiento de los caudales ecológicos de los ríos. Además, ayudan a prevenir inundaciones y minimizar los daños ocasionados por fenómenos como lluvias fuertes o desbordamientos de ríos.

En los últimos años, Aqualia ha destinado alrededor de 30 millones de euros a la renovación de las canalizaciones en los 15 servicios que administra. Esta inversión ha permitido actualizar 140 kilómetros de redes de abastecimiento, que transportan agua potable, y 17 kilómetros de redes de saneamiento, que llevan el agua usada a las depuradoras antes de devolverla al medio natural en estas localidades.

Aqualia ha estado llevando a cabo trabajos de renovación de la red de alcantarillado, principalmente en los municipios costeros de la Región de Murcia, como Los Alcázares, Mazarrón y San Pedro del Pinatar. En los últimos años, estas acciones han resultado en la renovación de aproximadamente 6 kilómetros de red, gracias a una inversión de más de 7 millones de euros, con 3 millones destinados a Los Alcázares y más de 4 millones a Mazarrón. En esta última localidad, además, se van a destinar 14 millones de euros en los próximos tres años a mejorar la red de abastecimiento y aumentar el rendimiento de la misma.

Estas inversiones son una herramienta indispensable para luchar contra un gran enemigo del sector del agua: el Agua No Registrada (ANR), que abarca el agua que se pierde debido a fugas, roturas, fallos en la lectura de los contadores, fraudes y consumos no autorizados. En España, el 26% del agua suministrada en 2022 no fue registrada, según datos del INE. «Reducir solo el 10% del Agua no Registrada reportaría un ahorro de 100 hectómetros cúbicos anuales, que es equivalente al agua doméstica que consume cada año toda la Región de Murcia», indica el director de la delegación de Aqualia en la Región de Murcia.

