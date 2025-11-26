Cajamar pone en valor el excelente trabajo del sector alimentario

El director general de la entidad, Sergio Pérez, hizo un balance del año durante la gala de los Premios de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia

El director general de Cajamar, Sergio Pérez, en sus palabras de bienvenida puso en valor los galardones ya que «reconocen el excelente trabajo de la industria alimentaria de la Región, y dan a conocer a la sociedad la importante labor que desarrollan». Pérez, desgranó alguno de los datos más relevantes de la industria alimentaria en la Región, y puso de relieve que tiene «un impacto muy relevante, ya que supone el 11 % del PIB regional, el 14 % del empleo, y sin duda es un motor en la balanza de pagos de Murcia, con más de 3.300 millones de euros de productos alimentarios exportados».

Sergio Peréz hizo un balance del año: «Han sido meses de incertidumbre, de mercados internacionales convulsos y de normativas europeas cambiantes que han requerido un plus de esfuerzo y profesionalidad a toda la cadena agroalimentaria. Y una vez más, habéis demostrado la solidez y la capacidad de adaptación del sector». Pérez aseguró que la industria alimentaria murciana, de la que Cajamar es parte, «hemos mostrado nuestra capacidad de anticiparnos a los cambios, de fortalecer nuestras estrategias que, junto a la innovación y digitalización, han garantizado la continuidad de nuestras industrias y negocios».

En la entrega del Premio a la Trayectoria Empresarial a Marín Giménez Hermanos, que realizaron el director general de Cajamar, Sergio Pérez, y la directora territorial de Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán, esta última resaltó la extraordinaria evolución de la compañía que «comenzó siendo una empresa familiar y hoy es referente de la industria alimentaria nacional. Fruto del esfuerzo y un constante compromiso con la innovación y la incorporación de nuevas líneas de negocio».