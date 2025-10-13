La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Vicente y Marián Vicente, de SAECO. Emilio González

Embajadores de la Región de Murcia en Fruit Attraction

GALERÍA FOTOGRÁFICA ·

Las empresas hortofrutícolas presentan sus productos y novedades en la feria

EFQ

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:27

Un total de 123 empresas formaron la delegación de la Región de Murcia en la feria, la mayor de cualquier provincia española. Entre ellas destacaron las empresas asociadas a Fecoam, Proexport y Apoexpa, así como la industria auxiliar y otras no asociadas, además del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Comunidad (Imida), que contó con estand propio por primera vez.

Todas ellas aprovecharon el escaparate de Fruit Attraction para presentar sus novedades y mantener contactos con otros productores, proveedores y clientes, dado el carácter profesional de una feria que sigue contando una participación masiva por parte del empresariado murciano.

Fátima Campillo, directora general corporativa de Caliche; Jaime Martínez Miralles, vicepresidente, y Demetrio Lajarín,director general. E.G
La piloto Ana Carrasco, doble campeona del mundo de motociclismo, y Pepa Carreño, diputada de la Asamblea Regional, en el estand de Primafrio.
El catering D'Bocados en el expositor de Mercagrisa.
Equipo del Restaurante Pericón en el espacio de Apoexpa.
Nacho Delgado de DQ Agro.
El catering D'Bocado en las instalaciones de El Mosca en la feria.
El restaurante Rincón de Joaquín en el stand de El Abuelo.
Equipo del Restaurante Tándem en el expositor de la Región de Murcia.
Orenes/ Trujillo en el espacio de El Dulze.
Fernando P. Gómez, Cecilio Peregrín, José Hernández y Mariano Zapata.
Manuel Escoda, responsable de Marketing y Comunicación de Bonnysa.

