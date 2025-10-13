Embajadores de la Región de Murcia en Fruit Attraction
GALERÍA FOTOGRÁFICA ·Las empresas hortofrutícolas presentan sus productos y novedades en la feria
EFQ
Madrid
Lunes, 13 de octubre 2025, 12:27
Un total de 123 empresas formaron la delegación de la Región de Murcia en la feria, la mayor de cualquier provincia española. Entre ellas destacaron las empresas asociadas a Fecoam, Proexport y Apoexpa, así como la industria auxiliar y otras no asociadas, además del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Comunidad (Imida), que contó con estand propio por primera vez.
Todas ellas aprovecharon el escaparate de Fruit Attraction para presentar sus novedades y mantener contactos con otros productores, proveedores y clientes, dado el carácter profesional de una feria que sigue contando una participación masiva por parte del empresariado murciano.