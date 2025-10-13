Embajadores de la Región de Murcia en Fruit Attraction

Las empresas hortofrutícolas presentan sus productos y novedades en la feria

Un total de 123 empresas formaron la delegación de la Región de Murcia en la feria, la mayor de cualquier provincia española. Entre ellas destacaron las empresas asociadas a Fecoam, Proexport y Apoexpa, así como la industria auxiliar y otras no asociadas, además del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Comunidad (Imida), que contó con estand propio por primera vez.

Todas ellas aprovecharon el escaparate de Fruit Attraction para presentar sus novedades y mantener contactos con otros productores, proveedores y clientes, dado el carácter profesional de una feria que sigue contando una participación masiva por parte del empresariado murciano.

