Compromiso de Froet con los retos actuales del transporte en la Región

En la Región de Murcia, el sector del transporte se enfrenta actualmente a dos grandes retos que la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) está abordando con responsabilidad y gran compromiso.

El primero de estos desafíos es, sin duda, la negociación del convenio colectivo. «Se trata de una situación enquistada desde hace años y que, aunque desde fuera pueda parecer paralizada, ha estado marcada por numerosas reuniones en los últimos cuatro años», explica Eva Melenchón Pérez, vicesecretaria de Froet.

«Entendemos que, tras tanto tiempo sin avances, las expectativas de la parte social sean elevadas. Pero no podemos ignorar que algunas de esas demandas están muy alejadas de la realidad de nuestras empresas», aclara Eva Melenchón. «Nuestro objetivo ha sido siempre y, sigue siendo, alcanzar un acuerdo realista que permita desbloquear de manera inmediata la situación con mejoras ambiciosas, pero que al mismo tiempo sean sostenibles y acordes a la capacidad de nuestro tejido empresarial. No todas las empresas están en la misma situación, y por eso trabajamos pensando en todas: grandes y pequeñas. Esta incertidumbre, necesita un desbloqueo para seguir avanzado en próximos convenios que mejore aún más el sector y atraiga a jóvenes para afrontar el reto al que se enfrentan las empresas del transporte a nivel europeo, la escasez de conductores».

El segundo gran reto en la región es la atomización del tejido empresarial en el sector. «Cada vez más, vemos cómo grandes grupos nacionales e internacionales adquieren protagonismo en la región. Desde Froet aplaudimos y apoyamos estos movimientos, pero somos conscientes de que nuestros autónomos y pequeñas empresas necesitan unirse, fortalecerse y crecer. Por eso, estamos desarrollando un proyecto con el que queremos ofrecer apoyo institucional, financiero y de consultoría a todas aquellas pequeñas empresas que quieran crecer a través de la colaboración o la unión», sostiene la vicesecretaria de Froet.

Pero no solo preocupan estos retos. Froet está comprometida con ofrecer un respaldo integral a sus empresas con numerosos servicios. «Nuestro objetivo es claro: que las empresas del transporte tengan en Froet a su organización de referencia, tanto para resolver sus necesidades diarias como para defender sus intereses, tanto en el ámbito regional como nacional», asegura Eva Melenchón.

