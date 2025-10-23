Cementos 'made in Murcia' para una construcción más limpia

'Eraclitus' es un proyecto de Cementos La Cruz para reducir la huella de carbono mediante la sustitución de materias primas convencionales y el uso de biomasa como fuente energética

EFQ Murcia Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22

El Día Internacional contra el Cambio Climático, que se celebra cada 24 de octubre, nos recuerda que la lucha por frenar el calentamiento global no es una tarea de futuro, sino un reto del presente. Un desafío que interpela tanto a gobiernos como a empresas y ciudadanos, y que afecta directamente a sectores estratégicos como el de la construcción, que contribuye al 34% de las emisiones mundiales de CO2.

En los últimos años, la industria ha iniciado un proceso de transformación que busca conciliar desarrollo y sostenibilidad. La exigencia normativa, la innovación tecnológica y la creciente concienciación ambiental están impulsando una nueva forma de entender la construcción, en la que cada material, cada decisión y cada proceso cuentan.

En Abanilla, Región de Murcia, Cementos La Cruz lidera la reducción de CO2 a nivel europeo. Prueba de ello es el proyecto 'Eraclitus', que tiene como objetivo producir cementos de baja huella mediante la sustitución de materias primas convencionales y el uso de biomasa como fuente energética. Esta instalación, que se prevé operativa en 2027, podría evitar la emisión de más de 500.000 toneladas de CO2 en los próximos diez años.

Cementos La Cruz plantea que cada iniciativa transforme la manera de construir, fomentando procesos más responsables

El proyecto, respaldado por la Comisión Europea a través del Innovation Fund, combina investigación, economía circular y energía renovable. Su enfoque incorpora tecnologías inéditas en Europa, como una instalación de sinterizado de arcillas y una línea que permite reintroducir residuos industriales y mineros en el ciclo de producción.

La empresa se ha consolidado como referente en cementos de baja huella de carbono, reduciendo drásticamente el contenido de clinker en una de las primeras gamas certificadas de baja huella de carbono de España, CKLEEN, e integrando escorias y cenizas en sus productos, lo que contribuye a reducir emisiones y a prolongar la durabilidad de las edificaciones sin comprometer su rendimiento.

La digitalización y la innovación tecnológica también están transformando el sector. La impresión 3D de hormigón puede reducir la huella ecológica al utilizar menos materiales y generar menos residuos. Además, permite personalizar proyectos y acelerar los tiempos de construcción, un factor especialmente relevante frente al déficit de vivienda y la escasez de mano de obra cualificada.

Más allá de los proyectos y las cifras, Cementos La Cruz plantea que cada iniciativa transforme la manera de construir, aprovechando residuos industriales para darles una segunda vida y fomentando procesos más responsables.

Para la compañía, la innovación y la economía circular son herramientas que permiten avanzar hacia un sector de la construcción más consciente de su impacto, sin renunciar a la durabilidad ni al rendimiento de las construcciones.

Por eso, un día como hoy celebramos los cambios, los avances y la lucha contra el cambio climático, construyendo juntos un futuro sostenible.

