B54 Ingeniería proyecta la sostenibilidad climática en edificios e industria

Lydia Martín Cartagena Jueves, 23 de octubre 2025, 20:28

B54 Ingeniería acumula cerca de dos décadas trabajando a nivel nacional para implementar todo tipo de proyectos sostenibles y de mejora de la eficiencia energética de edificios e industrias, proyectando lo nuevo y mejorando lo existente buscando bajo el concepto de sostenibilidad climática. Su objetivo es realizar construcciones y diseños que optimicen al máximo la energía necesaria para el buen funcionamiento y desarrollo tanto de la industria como de la vida cotidiana en el hogar.

Cada cliente es el que marca, con sus necesidades, el trabajo de la empresa cartagenera, pero todos coinciden en lo mismo: el ahorro, económico y de energía, y el aprovechamiento de sus recursos al máximo. «Los promotores de viviendas buscan buenas calidades energéticas para sus clientes y las empresas industriales buscan reducir el coste de gasto de sus consumos energéticos», indica el gerente de B54 Ingeniería, Alberto Sánchez Casas.

Tal y como afirma, la mejor contribución para mitigar los efectos del cambio climático en viviendas e instalaciones industriales es mejorar la eficiencia energética, teniendo en el segundo caso un gran peso la reducción de la huella de carbono que produce el sector. De hecho, sus clientes lo que buscan es reducir el consumo energético al máximo para poder ser competitivos en producto final y reducir los niveles de contaminación. Para ello, la optimización pasa por el uso de maquinarias de mejor rendimiento, la mejora de materiales de construcción y sistemas de ahorro de energía, así como la producción de energía renovable. «Gracias a la producción energética sostenible y el cambio en el desarrollo industrial en este aspecto genera una buena sostenibilidad y aumenta la producción de las industrias», indica.

Ayuda a sus clientes a reducir el consumo energético y la contaminación para ser más competitivos

El equipo de B54 Ingeniería intenta ayudar en cada diseño a mejorar el entorno de producción, incluyendo el asesoramiento en la maquinaria, para que sea óptima en cada proyecto, y los materiales de construcción más eficientes. Todo esto en una continua comunicación y respaldo de otros profesionales del sector que contribuyen a implementar estas mejoras en control de consumos, sistemas de iluminación, energías renovables y nuevos materiales de construcción.

Una garantía para que hogares e industrias la sostenibilidad sea un aspecto estructural, en una mirada hacia la ingeniería del futuro que gracias a B54 forma parte del presente.