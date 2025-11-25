Agrupal premia el buen hacer y la proyección de la industria alimentaria regional

Agrucapers, Nueva Cocina Mediterránea, Juver, Marín Giménez y Francisco Ramón Gómez, fundador de Fruveco, fueron los galardonados en un encuentro que también incluyó una mención especial para la Autoridad Portuaria de Cartagena

EFQ Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 22:20

La Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia (Agrupal) celebró por segundo año consecutivo su gala de Premios de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia en la que se reconocieron aquellas empresas, instituciones y personas que con sus trabajos, proyectos y actividades contribuyen al desarrollo del sector y sus empresas de la industria alimentaria. Se trata de unos galardones que nacieron el pasado año, coincidiendo con el centenario de la entidad, para tratar de dar visibilidad a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que en las diferentes categorías propuestas en este concurso, destacaron por su aportación al sector en la Región de Murcia.

El jurado reunido en la sede de Agrupal designó a las siguientes empresas e instituciones, que fueron distinguidos en la gala celebrada el pasado 20 de noviembre en Promenade: Premio Internacionalización para Agrucapers; Premio Innovación para Nueva Cocina Mediterránea; Premio Sostenibilidad y Economía Circular para Juver; Premio Cajamar a la Trayectoria Empresarial a la Marín Giménez; y Premio Agrupal 'José García Palmer' a la trayectoria profesional para Francisco Ramón Gómez, fundador de Fruveco. Además, se entregará una mención especial para la Autoridad Portuaria de Cartagena, que celebra este año su 150 aniversario.

«La relación de premiados es un claro ejemplo de la fortaleza de nuestro sector. Ha sido francamente difícil decidir cada una de las categorías debido al elevado nivel de las candidaturas presentadas», comenta José García Gómez, presidente de Agrupal.

El jurado ha estado compuesto en esta ocasión por representantes de Agrupal, Cajamar, Sonoco, Redflexión, Howden, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación, Instituto de Fomento de la Región de Murcia y LA VERDAD.