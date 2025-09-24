Abogados del transporte, protección asegurada para todo el sector

Sergio Triguero Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

El sector del transporte también tiene quien le defienda. LC legal, Abogados&Economistas es un despacho profesional fundado en 1995 y especializado en el asesoramiento jurídico-legal integral principalmente en el ámbito del Derecho de Empresa, con una dilatada experiencia en el ámbito del Derecho Civil, Mercantil y Societario, Administrativo y Penal.

El despacho actúa como asesores legales de multitud de empresas de transporte, especializándose desde el principio en este sector de actividad, asistiendo, asesorando y defendiendo a los transportistas, ofreciendo soluciones jurídicas prácticas a los problemas y cuestiones que habitualmente se plantean en el desarrollo de su actividad.

De esta forma, los abogados de LC Legal desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos legales y comerciales de los actores de la industria del transporte, proporcionando asesoramiento legal, representación en disputas y litigios, y facilitando la resolución de problemas legales específicos de este sector.

Su experiencia abarca desde la regulación hasta la representación en casos judiciales, asegurando el cumplimiento de las normativas y la defensa de los intereses de sus clientes en el ámbito del transporte. Ofrece los siguientes servicios: Asesoramiento legal; asistencia y defensa del transportista; juntas arbitrales de transporte; compañías aseguradoras; contratación del transporte; reclamación de impagos; tráfico y transporte; o jurisdicción penal.

El despacho tiene como norma de calidad y distinción la prestación de sus servicios mediante desplazamiento al domicilio del cliente, de forma que éste se dedique plenamente a su negocio, asegurando la solución eficaz de sus problemas.

Los interesados en los servicios de LC Legal Abogados & Economistas pueden obtener más información en las webs: www.abogadosdeltransporte.es y www.lclegal.es . El despacho se encuentra en Plaza Molinera 1, Entlo 4, Molina de Segura.

Temas

Transportistas