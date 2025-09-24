La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Foro Sectorial del Transporte

Abogados del transporte, protección asegurada para todo el sector

LC Legal actúa como asesor legal de multitud de empresas de transporte

Sergio Triguero

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:37

El sector del transporte también tiene quien le defienda. LC legal, Abogados&Economistas es un despacho profesional fundado en 1995 y especializado en el asesoramiento jurídico-legal integral principalmente en el ámbito del Derecho de Empresa, con una dilatada experiencia en el ámbito del Derecho Civil, Mercantil y Societario, Administrativo y Penal.

El despacho actúa como asesores legales de multitud de empresas de transporte, especializándose desde el principio en este sector de actividad, asistiendo, asesorando y defendiendo a los transportistas, ofreciendo soluciones jurídicas prácticas a los problemas y cuestiones que habitualmente se plantean en el desarrollo de su actividad.

De esta forma, los abogados de LC Legal desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos legales y comerciales de los actores de la industria del transporte, proporcionando asesoramiento legal, representación en disputas y litigios, y facilitando la resolución de problemas legales específicos de este sector.

Su experiencia abarca desde la regulación hasta la representación en casos judiciales, asegurando el cumplimiento de las normativas y la defensa de los intereses de sus clientes en el ámbito del transporte. Ofrece los siguientes servicios: Asesoramiento legal; asistencia y defensa del transportista; juntas arbitrales de transporte; compañías aseguradoras; contratación del transporte; reclamación de impagos; tráfico y transporte; o jurisdicción penal.

El despacho tiene como norma de calidad y distinción la prestación de sus servicios mediante desplazamiento al domicilio del cliente, de forma que éste se dedique plenamente a su negocio, asegurando la solución eficaz de sus problemas.

Los interesados en los servicios de LC Legal Abogados & Economistas pueden obtener más información en las webs: www.abogadosdeltransporte.es y www.lclegal.es . El despacho se encuentra en Plaza Molinera 1, Entlo 4, Molina de Segura.

