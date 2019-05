La vicerrectora que quiso ser bailarina ÁLEX Cristina Sánchez, la profesora de la UMU fichada por López Miras como número dos de su lista, tiene fama de trabajadora incansable y jamás se planteó entrar en política VÍCTOR RODRÍGUEZ Domingo, 12 mayo 2019, 10:27

El espíritu de sacrificio y su extraordinaria capacidad de trabajo que en su círculo ensalzan de ella los cultivó Cristina Sánchez desde bien pequeña, cuando soñaba con ser bailarina de danza. Era la gran pasión de la que ahora se convirtió en uno de los fichajes estrella del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para la lista del Partido Popular a la Asamblea Regional. La hasta hace apenas unos días vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Murcia, y persona de máxima confianza del rector José Luján, ocupa un puesto privilegiado en la candidatura con la que el jefe del Ejecutivo murciano pretende mantenerse en su despacho de San Esteban otra legislatura más.

Cristina Sánchez López (Espinardo, 1976), o María Cristina, como le gusta llamarla su padre, acaba de dar el salto a la política sin haberse planteado en su vida esta posibilidad, y lo hace precisamente en un contexto en el que los representantes públicos no atraviesan, por norma general, su mejor momento de popularidad y aceptación ciudadana. Y encima concurre bajo unas siglas, las del PP, que cotizan a la baja, como quedó demostrado en las urnas el pasado 28 de abril y como asimismo vaticinan las encuestas sobre los comicios autonómicos y municipales del próximo 26 de mayo, que dan la victoria al PSOE en la Región después de 28 años.

Pero a la hasta ahora vicerrectora de la UMU le gustan los retos, convencida de que el equipo confeccionado por López Miras y su proyecto lograrán la confianza de la mayoría de los votantes. «No me desmoralizan los sondeos electorales; estoy muy ilusionada. Soy optimista», afirma categórica.

Criada en una humilde familia del barrio murciano de Espinardo, Cristina Sánchez es la menor de tres hermanas, luce unos estupendos 42 años, está soltera, aunque con novio, y no tiene hijos. Estudió EGB en el colegio concertado Nuestra Señora de la Consolación y, a diferencia de lo que se pudiera esperar de una chica que acabaría siendo profesora titular de la Universidad de Murcia, se matriculó en un ciclo de Administrativo de Formación Profesional en lugar de decantarse por el Bachillerato como paso previo a los estudios de grado superior. Fue también en esa encrucijada de su vida cuando abandonó las clases de danza y aparcó definitivamente su ilusión por llegar a ser una importante bailarina. De aquellos maravillosos años le viene su amistad con Juanjo Arqués, el artista murciano que actualmente triunfa como coreógrafo del prestigioso Het Nationale Ballet de Holanda.

Su rumbo académico experimentó un giro de 180 grados una mañana mientras leía el periódico. La prensa informaba de la puesta en marcha de una nueva rama de Magisterio dedicada a Educación Musical en la UMU. «Esta es mi oportunidad», se dijo a sí misma. Solicitó plaza, fue admitida y ahí arrancó su ascendente carrera en el ámbito universitario. Diplomada en Magisterio (especialidad Educación Musical), licenciada en Psicopedagogía, máster en Logopedia y doctora, con mención europea, en Psicopedagogía, la número dos de la lista del PP a la Asamblea Regional fue contratada primero como doctora en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación, y desde 2013, tras aprobar la oposición, está acreditada como profesora titular de la UMU. Viene impartiendo la materia de Diagnóstico y Observación en el Aula en el grado en Educación Infantil, y la de Orientación y Acción Tutorial en el máster de Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP, Enseñanzas de Idiomas y Artísticas.

Antes de ocupar el Vicerrectorado de Estudiantes bajo la dirección de José Luján, Cristina Sánchez se encargó de coordinar la comunicación en la etapa de José Orihuela como rector, lo que le sirvió para adquirir experiencia en la gestión interna de una institución difícil de manejar, donde predominan destacados investigadores con distintas formas de actuar y de ver las cosas, y cuyas publicaciones y descubrimientos ella debía administrar durante el proceso de divulgación a la sociedad.

Pizza, chocolate y gimnasio

Optimista por naturaleza, autoexigente y muy observadora, Cristina Sánchez recuerda, en cierto modo aún algo incrédula, la llamada telefónica de López Miras para citarla en San Esteban. «Me encontraba en una reunión con representantes de la UPCT, en Cartagena, cuando me sonó el móvil. No conocía el número y lo dejé pasar. Pero mi secretaria me envió un 'whatsapp' diciéndome que el presidente quería hablar conmigo. No podía imaginarme, para nada, lo que quería proponerme», rememora con entusiasmo. Y a la vista está que su respuesta fue 'sí'.

Inmersa a tope en la campaña electoral, con una agenda repleta de mítines y actos, el fichaje sorpresa de López Miras todavía no logró del todo aclimatarse al, en ocasiones pendenciero, mundo de la política. Al margen de las especulaciones, los comentarios interesados y las habladurías sobre la idoneidad o no de su incorporación a la candidatura autónomica del PP, Cristina Sánchez tiene claro el motivo de su nueva misión: «Aportar mis ideas y mi trabajo para mejorar la calidad de vida de los murcianos».

Y para quienes deseen saber más sobre sus gustos y aficiones, así los resume: «Me encanta comer pizza -soy muy mal cocinera-, el chocolate, la música de todo tipo (Manolo García principalmente), bailar, ir al gimnasio, vestir bien y viajar».