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Elecciones Municipales Aledo: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Elecciones Municipales Aledo: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Ciudadanos, PP y PSOE participan en los comicios municipales

LA VERDAD

Ciudadanos

1. FRANCISCO JAVIER ANDREO CÁNOVAS.

2. SEBASTIÁN CÁNOVAS MARTÍNEZ.

3. BLAS ANTONIO CÁNOVAS MARTÍNEZ.

4. EULALIA ALCARAZ ANDREO.

5. ROSA MARÍA MARTÍNEZ GÓMEZ.

6. BLAS MARTÍNEZ LÓPEZ.

7. BLAS MARTÍNEZ CÁNOVAS.

8. MARÍA ESPERANZA REQUENA GARCÍA.

9. CRISTÓBAL LÓPEZ ROS.

Suplentes:

1. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA.

2. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ ALCARAZ.

PP

1. MARÍA TERESA TUDELA ANDREO.

2. GREGORIO MARTÍNEZ ROMERO.

3. MARÍA ROSA ALCARAZ ROS.

4. MARÍA ELENA NORTES MARTÍNEZ.

5. JUAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ.

6. ANTONIO ALCARAZ MARTÍNEZ.

7. FRANCISCO JAVIER PALLARÉS PALLARÉS.

8. VIRGINIA LÓPEZ SÁNCHEZ.

9. ALFONSO MARTÍNEZ TUDELA.

Suplentes:

1. JUAN PABLO BUJALDÓN MELLADO.

2. JESSICA ROJO CÁNOVAS.

3. MARÍA NIEVES ALCARAZ ANDREO.

4. ISABEL MARÍA CÁNOVAS GARCÍA.

PSOE

1. JUAN JOSÉ ANDREO GARCÍA.

2. CARMEN MARÍA ROJO PEDRAJA.

3. CELESTINO PALLARÉS PALLARÉS.

4. ANTOINETTE FERNÁNDEZ PALLARÉS.

5. FRANCISCO JAVIER CAYUELA CÁNOVAS.

6. JOHANNA MAGALI ANDREO.

7. ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ.

8. ADOLFINA CÁNOVAS ANDREO.

9. JOSÉ CAYUELA GUIRRADO.

Suplentes:

1. AINHOA LÓPEZ JIMÉNEZ.

Temas

Aledo, Elecciones Autonómicas Y Municipales De La Región De Murcia 26-M

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