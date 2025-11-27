La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viviendas en el barrio de San Cristobal en Madrid. José Ramón Ladra.

Pobreza energética: un 17% de las familias no puede mantener su casa a una temperatura adecuada

La cifra dobla la media de la UE, con un 14,2% de los hogares que ya impaga facturas, frente al 9% en la región

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:05

Comenta

Calentar la casa en invierno o refrescarla en verano sigue siendo un auténtico lujo para buena parte de la población española. Tanto, que más de ... un 17% de las familias españolas no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar, doblando el 9% que de media registran las viviendas en el conjunto de la Unión Europea (UE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  2. 2 Los restaurantes de la Región de Murcia que salen en la Guía Michelin 2026: precios y menús
  3. 3 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  4. 4 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6

    Europa asesta un duro golpe al tomate murciano tras dar vía libre a Marruecos para exportar desde el Sáhara
  7. 7

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  8. 8 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  9. 9 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  10. 10

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pobreza energética: un 17% de las familias no puede mantener su casa a una temperatura adecuada

Pobreza energética: un 17% de las familias no puede mantener su casa a una temperatura adecuada