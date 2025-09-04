Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora Este impuesto se debe abonar cuando un bien aumenta de valor y se transmite a otra persona

María Ramírez

La plusvalía es un impuesto que se paga cuando un bien aumenta de valor y se transmite a otra persona, ya sea porque se vende, se hereda o se dona. No se tiene en cuenta el valor de la vivienda construida, sino únicamente el valor catastral del suelo, por lo que, aunque no haya un inmueble en el terreno, hay que abonar este tributo. Es importante considerar este gasto con antelación, ya que hay unos plazos establecidos y si no se liquida dentro del tiempo indicado se pueden generar intereses.

El importe a pagar depende de distintos aspectos, como el valor catastral del terreno, el número de años de tenencia de la propiedad y el coeficiente aplicado por el ayuntamiento. Esto tiene que pagarlo el vendedor, la persona que recibe la donación o los herederos. Además, hay un plazo determinado para liquidarlo: en una compraventa o donación, el margen es de 30 días hábiles y, en el caso de una herencia, se tiene que pagar durante los primeros seis meses desde el fallecimiento del titular, aunque se puede prorrogar otros seis meses si se avisa dentro del plazo.

Calcula cuánto tienes que pagar

En la Región de Murcia, al igual que en el resto de España, tras la reforma legal de 2021 existen dos formas de calcular la plusvalía. Por un lado, puede aplicarse el sistema objetivo, que multiplica el valor catastral del inmueble con unos coeficientes que se aprueban cada año, y por otro el sistema real, que aplica la diferencia entre el valor de compra y el de venta del inmueble. Este último es más ventajoso cuando el valor del terreno no ha aumentado significativamente. No obstante, el contribuyente tiene la posibilidad de elegir el método que más le beneficie.

Lo cierto es que el cálculo no siempre resulta sencillo, ya que intervienen distintos factores que pueden generar dudas. Por esta razón, el portal Idealista pone a disposición de los usuarios una herramienta online que permite estimar la cantidad que habría que pagar en concepto de plusvalía.

La página advierte de que aplica en el método objetivo los coeficientes máximos aprobados por el Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre, para el 2024, que continúan vigentes en el 2025. No obstante, si la transmisión se ha realizado entre el 1 de enero y el 22 de enero de 2025, los coeficientes máximos aplicables serán los previstos en el Real Decreto-Ley 9/2024. De este modo, se puede conocer en un minuto cuánto habría que abonar con antelación.