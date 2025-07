Digitalización con propósito: las personas son el centro del cambio

Paloma García Illán Responsable de Formación y Administración del programa Generación Digital Pymes en ENAE Business School Miércoles, 30 de julio 2025, 10:33 Comenta Compartir

A menudo, cuando hablamos de transformación digital, las primeras palabras que nos vienen a la cabeza son tecnología, herramientas, automatización o datos. Generación Digital Pymes (GDP) es un programa formativo impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y financiado con fondos europeos, que busca capacitar a directivos y mandos intermedios de pequeñas y medianas empresas para liderar procesos de digitalización. En ENAE, este programa se vive de forma práctica y cercana, con más de 1.200 alumnos que ya han participado en una experiencia que combina formación, acompañamiento y visión estratégica.

Sin embargo, después de meses coordinando el programa GDP en ENAE, puedo decir con total convicción que, por encima de todo, la verdadera transformación va de personas. Sí, trabajamos con herramientas digitales. Y sí, enseñamos a los directivos y mandos intermedios de las pymes a optimizar procesos, implementar nuevas soluciones, liderar en entornos cambiantes. Pero el impacto real no ocurre solo cuando se introduce una nueva plataforma o se automatiza una tarea. Ocurre cuando una persona –un líder, un equipo– cambia su manera de ver, pensar y actuar. Ahí es donde sucede la auténtica transformación.

Desde mi rol como coordinadora, me toca estar en el centro de muchas piezas: supervisar los procesos de matrícula, seguir de cerca el avance académico de cada uno de los grupos para responder en tiempo y forma con las necesidades que surgen en cada tramo del curso, organizar clases y contenidos, y, por supuesto, acompaño a nuestros profesores y alumnos durante todo el proceso. Lo que he aprendido es que todo lo que hacemos tiene sentido solo cuando entendemos que detrás de cada correo, de cada entrega, de cada sesión en aula, hay personas con historias, retos, motivaciones y, sobre todo, ganas de evolucionar.

Uno de los mayores desafíos de cualquier pyme es la gestión de equipos. Gestionamos de forma integrada tres áreas clave: la parte documental (con toda la burocracia que conllevan los programas subvencionados), la atención académica a los más de 1200 alumnos que ya han pasado por el programa, y la coordinación formativa con profesores de toda España. No se trata solo de mantener el orden, sino de crear una experiencia en la que cada persona –alumno o docente– sienta que detrás hay un equipo real, comprometido y humano. No siempre podemos llegar a todo, o incluso en algunos casos podemos cometer errores, lo importante es avanzar y poder alcanzar una versión mejorada.

Coordinar no se trata solo de repartir tareas, sino de crear un entorno donde todos se sientan parte del cambio y luchen por un objetivo común. En un proceso de transformación digital, si no cuentas con el equipo, si no involucras a las personas desde el principio, cualquier herramienta, por potente que sea, será insuficiente. Porque la tecnología puede facilitar el camino, pero solo las personas pueden recorrerlo.

En cada edición del programa veo cómo los equipos que apuestan por comunicarse mejor, confiar más unos en otros y formarse juntos, son los que logran un cambio más profundo y sostenible. La transformación digital se vuelve una oportunidad de crecimiento, no una amenaza. Y eso solo se consigue cuando el liderazgo entiende que su principal función es acompañar, escuchar y motivar.

He tenido la suerte de trabajar con docentes que no solo dominan sus áreas –desde marketing digital hasta liderazgo y cultura organizacional–, sino que inspiran y acompañan, lo que provoca cambios reales en muchos planteamientos hasta entonces inamovibles de las empresas. Porque aprender no es solo adquirir conocimientos, es parar a pensar como llevar a cabo todo lo aprendido, con los recursos disponibles y normalmente limitados, de ahí se obtiene realmente el valor de la formación.

Como coordinadora, para mí es un privilegio ser testigo de esas pequeñas grandes historias que ocurren en cada edición del programa. Ver cómo un empresario que al principio dudaba de si este camino era para él, acaba proponiendo ideas nuevas a su equipo, ideas que luego han sido clave para mejorar el modelo de negocio. O cómo un responsable de administración/Marketing, puede mejorar y automatizar procesos que le brindan la oportunidad de mejorar seguimientos y dedicar más tiempo a tareas hasta ese momento olvidadas. Esas transformaciones cotidianas, a veces invisibles desde fuera, son el verdadero corazón de GDP.

Por eso, cuando alguien me pregunta qué es lo más importante de este programa, lo tengo claro: las personas. Con sus miedos, su talento, su curiosidad y su capacidad de adaptación. Las que hacen que los cambios tecnológicos cobren sentido. Las que impulsan la mejora continua en sus organizaciones.

La digitalización no es un destino, es un proceso. Y como todo proceso, requiere constancia, visión... y mucha humanidad. En ENAE lo vivimos así, y estoy orgullosa de formar parte de un equipo que lo pone en práctica cada día.

El Programa Generación Digital Pymes está financiado por la Unión Europea, fondos 'Next Generation EU' y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y apoyado por el Ministerio de Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y EOI.

Más información:https://www.enae.es/gdp